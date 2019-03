ESA frikjenner norsk ordning for oljenæringen

Organet har nå avsluttet sin innledende undersøkelse av en klage mot ordningen.

– ESAs konklusjon er at den årlige tilbakebetalingen av skatteverdien på kostnader som oppstår i letefasen av petroleumsutvinning, såkalt leterefusjon, ikke utgjør statsstøtte, skriver tilsynet i en pressemelding onsdag.

I henhold til norske lover kan selskaper med skattbar inntekt trekke fra kostnadene ved leting, et nødvendig skritt på vei mot petroleumsutvinning.

– Ting er i bevegelse

Oljeselskaper som ikke har skattbar inntekt, kan fremføre slike tap med rentekompensasjon til senere år, eller be om en årlig tilbakebetaling tilsvarende skatteverdien av disse kostnadene.

Det var Bellona som klaget leterefusjonsordningen inn for ESA. Miljøstiftelsen mener ordningen utgjør ulovlig statsstøtte ved at den gir selektive fordeler til enkelte foretak.

– Denne klagen er et av flere spor vi har fulgt for å komme leterefusjonsordningen til livs. Det optimale er selvsagt om våre folkevalgte selv innser hvor absurd det er å sprøyte slike summer inn i oljenæringen, samtidig som vi er nødt til å nå klimamålene for å unngå total katastrofe. Vi er glad for å se signaler om at ting er i bevegelse på det feltet, sier daglig leder Frederic Hauge i Bellona i en kommentar.

– Ville ikke pustet lettet ut

ESA konkluderer med at tiltaket ikke er selektivt ettersom det er tilgjengelig for alle selskaper på lik linje. Et tiltak regnes ikke som statsstøtte etter EØS-reglene, hvis det ikke er selektivt, heter det i vedtaket.

– Selv om oljeselskapene nå ikke trenger å betale tilbake milliarder av kroner sporenstreks, betyr ikke det at ordningen er trygg. Det har vi sett tydelig i debatten i det siste, så om jeg var oljeinvestor ville jeg ikke pustet særlig lettet ut nå, sier Hauge.