Equinor klar til å bruke penger på regnskog

For konsernsjef Eldar Sætre i Equinor er en investering i bevaring av regnskog et supplement til selskapets egne klimatiltak. Så når det er mulig for private selskap, er han klar til å bruke penger på det.

– De viktigste klimatiltakene for Equinor vil fortsatt være å redusere utslippene fra vår produksjon av olje og gass, og betydelig vekst innen fornybar energi. Men for å begrense de menneskeskapte klimaendringene må vi alle gjøre mer. Derfor ønsker vi også å investere i bevaring av regnskog, et av de viktigste og mest effektive klimatiltakene, sier Sætre i en melding.

Hvor mye det er snakk om og i hvilket omfang, vil først bli klart når et marked for dette er på plass. Men Equinor varsler at investering i redusert avskoging skal tilsvare utslippene fra selskapets egen produksjon av olje og gass i områder der det ikke er en pris på utslipp av CO2. I 2017 var dette på rundt 1 million tonn.

Equinor må i dag betale for mye av utslipppene selskapet forårsaker, gjennom CO2-avgift og EU´s kvotemarked. I meldingen understreker selskapet sin sterke støtte til Paris-avtalen og vil også ha mer samarbeid mellom myndigheter og næringsliv.

Norge har støttet kampen mot avskoging siden 2008, med rundt 23 milliarder kroner, og skal fortsette dette arbeidet fram mot 2030.