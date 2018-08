Aibel, Kværner og Aker Solutions får mer å gjøre her

Fredag ettermiddag melder Aibel at selskapet har fått kontrakten for oppkopling av prosessplattformen og broen fra prosessplattformen til boligkvarteret på Johan Sverdrup-feltet.

«Den nye kontrakten har en verdi på cirka 200 millioner kroner,» skriver Aibel i en melding.

Det er Equinor som har benyttet seg av en opsjon, det vil si en rett, i Aibels opprinnelige kontrakt for oppkobling av boreplattformen på feltet. Denne kontrakten ble tildelt av Equinor i januar 2017.

Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet er i gang

Equinor fortsetter samarbeid

– Dette er et viktig oppdrag for Aibel på Johan Sverdrup-feltet og en bekreftelse på at Equinor er tilfreds med pågående arbeid. Vi setter stor pris på å få lov til å fortsette det gode samarbeidet med Equinor, sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen i pressemeldingen.

Oppdraget går ut på å forberede og gjennomføre selve oppkoblingen. Prosjektet inkluderer også oppkobling av plattformens systemer mot understell. I tillegg vil Aibel assistere Equinor med utprøving (commissioning) og oppstart offshore.

Arbeidet starter umiddelbart og vil bli ledet av et prosjektteam ved Aibels kontor i Haugesund, hvor Aibel for tiden leder oppkoblingen av boreplattformen på feltet.

Mer til Aker Solutions

Fredag morgen meldte Aker Solutions og Kværner at også de hadde får mer jobb som følge av opsjoner. Fullt mobilisert er det ventet at prosjektet vil ha en bemanning på rundt 3-400 personer i rotasjon på Johan Sverdup.

Equinor har bekreftet opsjoner i kontrakten for påkoblingsjobben av Johan Sverdrup stigerørsplattform for mer offshorearbeid for Kværner og Aker Solutions, for gjennomføring av påkobling og ferdigstillingsassistanse av bolig- og utstyrsplattformen og offshorearbeid i forbindelse med fase to av stigerørsplattformen.

Både Kværner og Aker Solutions er i gang med å koble på stigerørsplattformen, som er den største påkoblingsjobben på feltet, skriver Sysla.

Kværner: - God framdrift

– Offshore-arbeidet vi allerede er i gang med har god framdrift og vi er på plan, uttaler Hans Petter Mølmen, konserndirektør for «New Solutions» i Kværner.

Forberedelsene til prosjektet starter denne høsten. Offshoreperioden for utstyrs- og boligplattformen har planlagt oppstart våren 2019.

