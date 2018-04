Kommer på Aftenbladet: Slik ble prestisjeprosjektet Goliat en skandale

Norske myndigheter ble tidlig klar over problemene oljeselskapet Eni hadde med Goliat-utbyggingen i Asia. Likevel var det en plattform full av feil som produserte den første olje fra Barentshavet i mars for to år siden.

Da plattformen reiste fra Korea til Norge 14. februar 2015, var listen over ugjort arbeid på mange tusen punkter. Med på turen nordover er koreanere som går døgnskift utelukkende for å fylle på kjølevæske på kjøleanlegget som lekker flere steder.

Blant det som ikke er ferdig, er det elektriske anlegget. Når plattformen kontrolleres i Norge, oppdages det at feil som er krysset av som ordnet, ikke er det.

Eni Norge

Aftenbladet har snakket med en rekke personer med inngående kjennskap til prosjektet. De fleste av dem tør ikke stå fram med navn, i frykt for konsekvensene.

– Vi har hatt ekstremt flaks som ikke har hatt en storulykke på Goliat-plattformen, sier en kilde.

Han mener Goliat skjemmes av omfattende dokumentfalsk.

