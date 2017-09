Oljegigantene sverger troskap til Nordsjøen

Oljegigantenes erklæring av troskap til Nordsjøen kom under en konferanse i Aberdeen. Produksjonen i havområdet på britisk side har en produksjon på én tredel sammenlignet med toppen for snart 20 år siden. Og etter oljeprisfallet fra 2014 er både jobber og investeringer kuttet hardt. Men likevel var de store europeiske oljeselskapene opptatt av at området fortsatt er viktig for dem, skriver Bloomberg.

Nordsjøen vil alltid være et av de viktigste områdene, sa BP-sjef Bob Dudley. Også Shell understreket at de vil fortsette å investere et sted hvor oljeselskapet har dype røtter, sa konsernsjef Ben van Beurden. Nettopp Shell har solgt en rekke felt på britisk side, men har fortsatt planer om å investere hundrevis av millioner av dollar de neste årene, sa van Beurden.

For Total var oppkjøpet av olje- og gassvirksomheten til Maersk også en styrking av det franske selskapets tilstedeværelse i Nordsjøen, skriver Bloomberg.

Må ha mer

Med 14 prosjekter som starter opp produksjon i år, opplever Nordsjøen på britisk side flest oppstarter på ett tiår. Men - beslutningene om å investere ble for de fleste feltene tatt mens oljeprisen var over 100 dollar fatet, og ikke rundt 50 dollar (53 dollar onsdag morgen).

– Uten ferske investeringer vil Storbritannia oppleve en betydelig nedgang i produksjonen etter 2020, sa Catherine Macgregor, boredirektør i oljeservicegiganten Schlumberger.

Shell-nei i Norge

Også på norsk side er det bekymring for aktiviteten på sokkelen. Total har bestemt seg for at København skal være framtidig base for virksomheten i Norge, Danmark og Nederland.

Selskapet vil også ha et eget kontor i Storbritannia. Her lokalt hevdet selskapet at det norske hovedkontoret opprettholdes, men hva den framtidige funksjonen innebærer er ikke klarlagt. Så er det klart av Exxon Mobil er på vei ut. BP fusjonerte sin norske virksomhet med Det norske og ble til Aker BP, Marathon Oil trakk seg ut i 2014, Tullow Oil i 2016 og Shell har foreløpig sagt nei til videre leting.

Kritisk fase

Analytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy i Stavanger sa til Aftenbladet at det begynner å haste.

– Vi begynner å nærme oss en kritisk fase for å kunne opprettholde framtidig oljeproduksjon. Leting og tilgang på nytt leteareal kreves nå for produksjon fra 2025 og framover. Etter en skuffende letekampanje i Barentshavet, med eksempelvis Korpfjell, som kun var et mindre gassfunn, er dette enda viktigere enn før. Fortsatt er det store letemuligheter i Barentshavet. Et meget dårlig scenario er at norsk sokkel blir en melkeku uten nye investeringer og at overskudd fra oljeselskap investeres i utlandet, påpeker Guldbrandsøy.