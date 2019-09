Equinor får bygge verdens største havvindpark

Det melder Equinor fredag morgen. Dette blir verdens største bunnfaste havvind-utbygging med en samlet installert kapasitet på 3,6 GW. Prosjektene forventes å levere elektrisitet tilsvarende forbruket til 4,5 millioner britiske hjem.

Vindparken Dogger Bank vil bestå av tre prosjekter; Creyke Beck A, Creyke Beck B og Teesside A.

– Vinnerbudene for verdens største havvindutbygging er et veiskille for vår satsing på havvind og støtter opp under utviklingen av Equinor som et bredt energiselskap, sier konsernsjef Eldar Sætre i en pressemelding.

Han sier videre at en full utbygging av Dogger Bank vil utgjøre et industrielt knutepunkt for vind i Nordsjøen.

– Dogger Bank vil også spille en viktig rolle i realiseringen av Storbritannias ambisjoner for havvind og støtter opp under landets mål om å bli karbonnøytralt. Med svært gode vindforhold, grunt vann og muligheter for stordriftsfordeler, er prosjektene godt posisjonert til å levere fornybar energi til en lav kostnad til britiske hjem og bedrifter, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre, ifølge meldingen.

Kontraktene som er tildelt gir en fast pris for de første 15 årene i drift, noe som gir prosjektene en lang og forutsigbar inntektsprofil.

Balanseprisene for prosjektene vil være 39,650 britiske pund per MWh for Creyke Beck A og 41,611 britiske pund per MWh for Creyke Beck B og Teesside A (i reelle 2012-priser).

Eldar Sætre fortalte Aftenbladet i vår at Equinor gjerne vil bygge ut havvind på norsk sokkel. Han mener et auksjonsbasert rammeverk er en god måte å bygge ut havvind på.

– Da får en konkurranse om prosjektene. Det betyr at selskapene byr på rammevilkår for utbyggingen. Det er dette vi ser blir brukt i de fleste andre land, sa Sætre.

Selskapene som vinner auksjonen og får produsere elektrisitet i et gitt havområde, er de som mener de kan klare seg med minst mulig økonomisk støtte.

Equinor har vært gjennom og vunnet flere auksjoner på havvind-lisenser blant annet langs østkysten av USA. Der har selskapet sagt at de ser store muligheter for både bunnfast og flytende havvind.