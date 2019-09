Angrep på oljeanlegg: Oljeprisen faller og normaliseres

Etter helgens angrep på oljeanlegg i Saudi-Arabia, har oljeprisen stabilisert seg. Meldinger om at Saudi- Arabia vil kunne normalisere seg på vanlig produksjonsnivå i slutten av måneden, gjør at oljeprisen ikke ventes å gjøre ytterligere byks framover.

Energiminister prins Abdulaziz bin Salman sa i en melding tirsdag at Saudi-Arabia vil gjenopprette sin tapte oljeproduksjon innen månedsskiftet, slik at leveransene til kundene blir på nivået de var før helgens angrep, ifølge Reuters.

5,7 millioner forsvant

Natt til lørdag i forrige uke rammet droneangrep to oljeanlegg i Saudi-Arabia. Dette førte til at halvparten av landets oljeproduksjon ble innstilt, og vel 5,7 millioner fat olje fra verdensmarkedet forsvant per dag. Internasjonale Energibyrået, IEA, melder om at dette er det største plutselige bortfallet i oljeproduksjonen noensinne

Tirsdag meldte NTB også at Circle K satte opp veiledende pris på bensin og diesel. Bensin opp til 17,10 kroner per liter og diesel opp til 16,27 etter å ha blitt satt opp henholdsvis 25 og 30 øre.

Onsdag morgen lå oljeprisen på rundt 64,40 dollar fatet. Dette er noe ned fra tirsdag. Det er ikke ventet at den skal stige ytterligere. Like etter droneangrepet, da oljehandelen begynte mandag morgen, lå prisen for nordsjøolje på 71,95 dollar fatet.

Før angrepet lå prisen og vaket rundt 60 dollar fatet. Nyhetsbyrået Bloomberg opplyste i den forbindelse at dette var den høyeste prisstigningen som er målt noen gang i løpet av en dag.

Amr Nabil / AP / NTB Scanpix

Bedre for leverandørene

Stigning i oljepris gjør også at det drypper på leverandørindustrien. I en melding fra Rystad Energy heter det at det plutselige oljeprishoppet kan sette fart i marginene i leverandørindustrien. En gjennomgang som Rystad Energy har gjort viser at seksti prosent av de 50 største leverandørene forbedret marginene og økte driftsinntektene første halvår i 2019.

Etter kollapsen i 2014 og 2015 er det særlig den store boreaktiviteten innenfor skiferolje i Nord-Amerika som har drevet aktiviteten.

– Dette er en hyggelig trend innen oljeservicebransjens øvre del etter mange år med elendighet, sier Lein Mann H ansen, analytiker i Rystad Energy i en pressemelding.