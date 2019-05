Oljearbeidere fikk ikke gjennomslag for lønnskrav - nå kan det bli streik

– Tross tegn på stigende aktivitet sliter rigg- og borenæringen fortsatt med krevende markeder og det er ikke grunnlag for et lønnsoppgjør i nærheten av de kravene som arbeidstakerne fremsatte. Kravene lå langt over «frontfaget» og skiller seg vesentlig fra hva andre grupper i samfunnet krever, sier NRs forhandlingsleder Jakob Korsgaard fra Maersk Drilling i en melding på Rederiforbundets nettsider.

Kort tid etter forhandlingene startet mandag ble det klart at avstanden mellom kravene som de riggansatte via fagforbundene Industri Energi og Safe stilte , var langt høyere enn det Rederiforbundet aktet å gå med på.

DSO godtok tilbudet

Dermed ble det brudd i forhandlingene, hvor det tidlig ble enighet mellom Safe, Industri Energi og DSO, De samarbeidende organisasjonene, å føre samtaler om felles krav sammen overfor Rederiforbundet.

Safe og Industri Energi måtte innse at forhandlingene ikke førte fram, mens DSO til slutt valgte å signere tilbudet på 3,25 prosents lønnsøkning med forbehold om uravstemning blant medlemmene. DSO består av medlemmer fra Det Norske Maskinistforbund og Norsk Sjøoffiserforbund.

Før forhandlingene var Safe veldig tydelige på at det etter flere magre år, hvor riggansatte hadde tatt sin del av byrden i oljenedturen, nå var på tide med en betydelig lønnsopptur.

– Tatt stort ansvar

Dette var Industri Energi også tydelige på.

– Våre medlemmer og tillitsvalgte har tatt stort ansvar gjennom årene med krise. Riggnæringen er nå på vei opp, da er det rett og rimelig at vi skal ha kompensert, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi til forbundets nettsider etter at det ble brudd i forhandlingene.

Dato for mekling er ikke satt, men dersom det ikke blir enighet hos riksmekleren, blir det streik på flyteriggområdet.