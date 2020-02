Kraftig nedgang for Equinor

Driftsresultatet ned til 13,5 milliarder dollar i 2019 fra 18 milliarder dollar i 2018.

Equinors konserndirektør Eldar Sætre la torsdag morgen fram årsresultatet for 2019. Foto: Jon Ingemundsen

Tor Gunnar Tollaksen Journalist

Equinor la torsdag morgen fram et driftsresultat på 13,5 milliarder dollar for 2019. Dette tilsvarer snaut 124 milliarder kroner.

2019-tallene er svakere enn i 2018 da tilsvarende tall var 18 milliarder dollar, drøyt 153 milliarder kroner.

Equinor-sjef Eldar Sætre presenterer tallene på selskapets kapitalmarkedsdag i London torsdag morgen.

Solid fjerde kvartal

Equinor rapporterer imidlertid om et solid fjerde kvartal. Justert driftsresultat på 3,55 milliarder dollar og 1,19 milliarder dollar etter skatt i fjerde kvartal 2019. Dette tilsvarer 32,5 milliarder kroner, og et resultat etter skatt på 10,9 milliarder kroner.

– Rekordhøy produksjon, reduserte kostnader og fortsatt sterk kapitaldisiplin bidro til solide resultater i et kvartal med lavere råvarepriser. For året som helhet leverte vi konkurransedyktig avkastning og sterk vekst i kapitaldistribusjonen, sier Equinors konserndirektør Eldar Sætre i en pressemelding.

– Framover forventer vi økt produksjon, avkastning og kontantstrøm fra en prosjektportefølje i verdensklasse som representerer 6 milliarder fat til Equinor med en gjennomsnittlig balansepris under 35 dollar per fat. Styret foreslår en økning i kvartalsutbyttet på 4 prosent og annonserer andre transje av vårt program for tilbakekjøp av aksjer for 5 milliarder dollar, basert på en jevn fordeling i resten av perioden, sier Sætre.

Johan Sverdrup-feltet ble satt i produksjon i oktober 2019, foran plan og mer enn 30 prosent under opprinnelig kostnadsanslag. Sætre forventer at investeringer for hele fase en vil være tilbakelagt allerede ved utgangen av dette året, under 15 måneder etter at første brønn ble satt i produksjon.

– 2019 utgjorde et veiskille for fornybarvirksomheten vår. Vi tok investeringsbeslutning for Hywind Tampen i Norge og leverte vinnende bud for utbygging av Empire Wind utenfor kysten av New York og Dogger Bank i Storbritannia, verdens største havvindprosjekt. Fornybarprosjekter under utvikling i 2019 vil øke Equinors kapasitet for elektrisitetsproduksjon med 2,8 gigawatt, mer enn fem ganger dagens kapasitet, sier Sætre.

Johan Sverdrup-feltet kom i produksjon i oktober 2019. Foto: Jon Ingemundsen

Utfordringer og lavere priser

I fjor på denne tiden la Equinor fram tallene for 2018. Disse viste et justert driftsresultat på 18 milliarder dollar for 2018, opp 12,6 milliarder dollar fra 2017. Økningen var på vel 42 prosent.

Omregnet til norske kroner, var tallene opp fra vel 98,3 milliarder kroner i 2017 til drøyt 153 milliarder kroner i 2018.

På forhånd var det forventet at Equinor-tallene ville være på nedadgående etter et godt år i 2018. 2019 har ikke vært så inntektsbringende. Selv om Equinor startet 2019 godt, har selskapet lagt fram gjennomgående svakere tall enn gjennom 2018.

Selv har Equinor vist til at dette skyldes lavere priser, høy vedlikeholdsaktivitet og noen andre kortsiktige utfordringer.

Rekordhøy produksjon

Equinor leverte rekordhøy samlet egenproduksjon på 2 198 tusen fat oljeekvivalenter per dag i fjerde kvartal, opp 1 prosent fra samme periode i 2018.

Equinor skriver i en pressemelding at fleksibiliteten i gassfeltene ble brukt til å utsette produksjon til perioder med høyere forventede gasspriser. Vellykket oppstart og opptrapping av nye felt, samt ny brønnkapasitet bidro til vekst i produksjonen. Johan Sverdrup-feltet ble satt i produksjon 5. oktober 2019 og produserer nå mer enn 350.000 fat per dag fra åtte brønner. Feltet forventes å nå platåproduksjon i løpet av sommeren 2020.

Ved utgangen av fjerde kvartal 2019 hadde Equinor fullført 42 letebrønner, hvorav 18 med drivverdige funn. Justerte letekostnader i kvartalet var 0,44 milliarder dollar, sammenlignet med 0,42 milliarder dollar i samme kvartal 2018.

Equinor skriver følgende om fjerde kvartal og året 2019:

Solide finansielle resultater i et kvartal med lavere råvarepriser

Solid drift i 2019, og rekordhøy produksjon i fjerde kvartal

Tidlig oppstart og effektiv opptrapping av Johan Sverdrup. Forventede ressurser fra nye prosjekter i produksjon i 2019 utgjør 1,2 milliarder fat oljeekvivalenetr netto til Equinor, med en gjennomsnittlig balansepris for olje på rundt 30 USD per fat

Fornybarprosjekter under utbygging i 2019 forventes å øke Equinors kapasitet for elektrisitetsproduksjon med 2,8 gigawatt

Sterk vekst i kapitaldistribusjon i 2019, som reflekterer 13 prosents vekst i kontantutbyttet og lansering av et program for tilbakekjøp av aksjer for 5 milliarder dollar.

Økning i kvartalsutbyttet med 4 prosent til 0,27 dollar per aksje, og lansering av andre transje av programmet for tilbakekjøp av aksjer for om lag 675 millioner dollar, med forbehold om godkjenninger fra generalforsamlingen

