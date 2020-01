Schjøtt-Pedersen går av som leder for Norsk olje og gass

Den tidligere Ap-statsråden har ledet bransjeorganisasjonen siden 2015. Nå slutter Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Erlend Skarsaune Journalist

Det er E24 som får dette bekreftet av kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen i Norsk olje og gass. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har vært administrerende direktør i interesseorganisasjonen for petroleumsindustrien i Norge siden våren 2015. Han etterfulgte da Gro Brækken, som sluttet tidligere samme år.

– Det er en tid for alt, og nå er det på tide å gi stafettpinnen videre, sier Schjøtt-Pedersen i en melding.

Schjøtt-Pedersen var innvalgt på Stortinget for Arbeiderpartiet og Finnmark fra 1985 til 2009. Han har hatt flere statsrådsposter – og vært både fiskeriminister, finansminister, og statsråd og stabssjef ved Statsministerens kontor under Jens Stoltenberg fra 2009 til 2013.

– Da jeg tiltrådte våren 2015 ga styret meg ett overordnet oppdrag: å få oljeindustriens syn fram i den offentlige debatten, sier Schjøtt-Pedersen.

Han mener han har levert, og at Norsk olje og gass nå er betydelig utviklet og forsterket. Schjøtt-Pedersen peker på at interesseorganisasjonen også har jobbet for fornybar energi til havs.

Schjøtt-Pedersen fylte 60 år sist høst. Han uttaler at han ikke har lagt noen endelig plan for hva han skal gjøre nå.

– Nå skal jeg først og fremst legge til rette for en god overgang for den som skal overta som leder av Norsk olje og gass. Hva som blir mitt neste oppdrag, vil jeg få komme tilbake til, sier han.

Han vil lede organisasjonen til ny administrerende direktør er ansatt eller konstituert.

Styreleder Monica Bjørkmann i Norsk olje og gass mener Schjøtt-Pedersen har levert.

– Han har vært en tydelig talsmann for olje- og gassindustrien i Norge og vi setter stor pris på den innsatsen han har gjort sent og tidlig i de nesten fem årene han har ledet organisasjonen.

Bjørkmann tok over som styreleder i slutten av november. Hun er til daglig norgessjef for oljeserviceselskapet Subsea 7. Bjørkmann uttalte da at norsk olje- og gassindustri står «overfor enorme utfordringer i årene som kommer»:

– Vi skal bidra til at verden når sine klimamål og det stiller krav til kompetanse, teknologi og nye løsninger. Forutsetningen for å lykkes er at folk i Norge ser at vi har en viktig rolle i arbeidet med å redusere utslippene globalt, sa hun.

Styret har startet arbeidet med å finne ny administrerende direktør for interesseorganisasjonen.

