Ber Equinor droppe miljøversting på Troll-feltet

Det er bruk av hydraulikkvæske i svart kjemikaliekategori Equinor nå ber om å få bruke på Troll-feltet og feltene Troll B og Troll C. Miljødirektoratet har mottatt søknaden om utvidet utslippstillatelse.

Det er en omklassifisering av borevæsken som Equinor bruker på Troll-feltet som gjør at Equinor går fra gul til svart miljøklasse.

«Castrol sitt produkt Brayco Micronic SV/B er blitt klassifisert fra gul til svart miljøfareklasse på grunn av at et av additivene som utgjør 3 prosent av komponentene nylig er klassifisert med miljøklasse svart. Det søkes i den forbindelse herved om til fortsatt å få bruke Brayco Micronic SV/B på Troll-feltet. Dette innebærer et forbruk og utslipp og svarte komponenter på opp til 1 kubikkmeter i året (1000 liter)», skriver Equinor i søknaden til Miljødirektoratet.

Rundt 560 liter i 2018

For 2018 vil estimert utslipp av denne kjemikalietypen ligge på vel 560 liter heter det i søknaden.

I en høringsuttalelse fra Natur og Ungdom og Bellona kreves det at brukes av dette kjemikalier avsluttes, og at Equinor finner en alternativ hydraulikkvæske som ikke er i svart kategori.

Dette er den høyeste fareklassen for kjemikalier som slippes ut i forbindelse med norsk olje- og gassproduksjon.

– Norge har et vedtatt mål om nullutslipp i svart kategori, som vi dessverre er langt unna å nå. En minste forutsetning må være å ikke tillate nye utslipp, sier Andreas Randøy, fagansvarlig for olje i Natur og Ungdom.

Equinor har også søkt om å benytte seg av det samme stoffet på Oseberg-feltet.

Bytter væske

Pressekontakt Morten Eek i Equinor understreker overfor Aftenbladet at Equinor allerede selvsagt er oppmerksom på faren og har bedt leverandøren om å finne en hydraulikkvæske som ikke er i svart kjemikaliesone.

– Vi har produktet på utslippstillatelsen til Troll, men da som gult kjemikalie. Siden det nå på grunn av omklassifiseringen er å regne for et svart kjemikalie, måtte vi søke ny utslippstillatelse. Samtidig som vi har bedt produsenten bistå oss i finne et alternativt produkt uten komponenter med svart klassifisering, med de nødvendige kvalitetene vi trenger for denne typen hydraulikkvæske, forkalrer Eek.

Eek påpeker videre at produktet ble i sin tid valgt for bruk på Troll fordi det var miljømessig akseptabelt og da regnet som egnet for utslipp.

–Det er ingen endring i kjemisk sammensetning i produktet, men ny lovpålagt testing viser at et additiv i væsken, som utgjør tre prosent av produktet, kan være skadelig for pattedyr på land. Vi ønsker derfor naturlig nok å erstatte det siden det er omklassifisert, det følger klart også vår målsetning om null utslipp av denne typen miljøstoffer, sier Eek.

Mål om nullutslipp

Hydraulikkvæsken brukes på Troll-feltet til å operere undervannsventiler på undervannsproduksjonssystemer i et lukket hydraulikksystem. På Troll-feltet skriver Equinor i utslippssøknaden at selskapet har hatt en nedgang i forbruket av hydraulikkvæske sammenlignet med 2017.

For 2018 skriver Equinor at estimert utslipp ligger på 560 liter av de klassifiserte svarte komponentene, mens det altså søkes om å slippe ut inntil 1000 liter i året.

Norge har satt seg som mål å redusere utslippene ned mot null av kjemikalier i svart kategori.

I rapporten «Petroleumsvirksomhetens arbeid med nullutslipp» fra 2010 som daværende Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif, gjennomførte, kom det fram at hydraulikkvæske i denne kategorien var i ferd med å fases ut.

«Hydraulikkvæsker i svart kategori er ikke lenger i bruk på Trollfeltet», skrev Klif i rapporten.

Nå er det altså en omklassifisering som gjør at Equinor har havnet i svart kjemikaliekategori igjen på Troll-feltet.