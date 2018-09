Equinor vil tjene mer penger ute i verden - åpner kontorer i flere land

Equinor har ennå ingen prosjekter i Japan, men tror det er mulig å ta en del av det japanske markedet for havvind.

– Det er nytt at vi etablerer oss i et land før vi har tilgang til produksjon, men vi vil gå inn i forkant og jakte på muligheter. Både flytende og bunnfaste vindmøller er interessante, sier Erik Haaland, pressekontakt i Equinor.

Torsdag åpner Equinor offisielt kontoret sitt i Tokyo, men landsjef Karsten Stoltenberg har vært på plass en stund.

Lite «vind-kontor» kan vokse

– Det blir et lite kontor med noen få lokalt ansatte i tillegg til landsjefen, men vi vil skalere opp størrelsen om mulighetene byr seg, sier Haaland.

Vindmøller, og spesielt flytende vind, har et veldig stort potensial i Japan, som har verdens sjette største havområder. Derfor kom pressefolk fra Japan helt til Skottland for å få rapportere fra Equinors åpning av verdens første flytende vindpark i oktober i fjor. Med verdens fem først flytende vindmøller i Hywind Scotland, plasserte oljegiganten seg helt i front på flytende vind.

– Japan har få områder med grunne havdyp. På dyp over 40–50 meter må du over på flytende vindmøller, fortalte Irene Rummelhoff, som var fornybar-sjef i Equinor fram til hun gikk til jobben som konserndirektør for Markedsføring, midstrøm & prosessering (MMP) i august i år.

India neste på listen

India er neste land Equinor ønsker etablere seg med eget kontor - trolig i løpet av 2019. Det er flere grunner til det, ifølge Haaland.

- India er et land som har en gigantisk befolkning og et stort energibehov. Så det er et marked for de produktene vi har. Men India har også arbeidskraft med god kompetanse og ser på mulighetene til å utnytte sine egne ressurser. Vi ser på totaliteten, sier Haaland.

Equinor er også tilbake i Tyrkia for første gang siden juni 2015. Da gikk Statoil, som selskapet het da, ut av landet etter å ha solgt sin andel i Aserbajdsjans Shah Deniz-felt og eierandelene i Trans Adriatic Pipeline (TAP), som frakter gass fra Aserbajdsjan til Europa.

– Vi åpnet et kontor i Ankara i september i år. Det er relatert til gassprosjektene vi har i Tyrkia. Vi mener det er fornuftig med tilstedeværelse for å holde kontakt med myndigheter og lokale interessenter, sier Haaland.

Equinor er en partner i to letelisenser i Thrace-regionen i den europeiske nordvestlige delen av Tyrkia. Hvor mange som skal jobbe på Ankara-kontoret er ikke avklart. Foreløpig er kontoret midlertidig bemannet.

Argentina er nykommer

Equinor gikk inn i Argentina i 2017, og deltar i to letelisenser på land. Tidligere i år ble aktiviteten etterfulgt av et eget Equinor-kontor i Buenos Aires. Noen få ansatte jobber med å følge opp myndigheter og partnere i det søramerikanske landet.

– Vi vurdere hele tiden hvor i verden vi skal være, og åpner og stenger kontorer etter behov, sier Haaland.

Ute av konfliktfylt land

Myanmar er det foreløpig siste landet Equinor har stengt ned sitt kontor i. Det skjedde i 2017 etter tre år i landet. Bakgrunnen som ble oppgitt var at selskapet hadde liten tro på å gjøre kommersielle funn.

– Vi har ikke akkurat nå konkrete planer om å trekke oss ut andre steder i verden, sier Haaland.

Fakta: Land Equinor er til stede i Algerie Angola Argentina Australia Aserbajdsjan Bahamas Belgia Brasil Canada Columbia Danmark Kina Tyskland Grønland Indonesia Irland Japan Libya Mexico Nederland New Zealand Nicaragua Nigeria Norge Russland Singapore Sør-Afrika Sør-Korea Surinam Tanzania De forente arabiske emirater Tyrkia Storbritannia USA Uruguay Venezuela

Målt i omsetning er Equinor Nordens klart største selskap. Equinors internasjonale har virksomhet økt i omfang, og står i dag for nesten en tredjedel av selskapets samlede produksjon. Rundt 20.000 ansatte er stasjonert i alle verdenshjørner, i 36 land.

