Oljeanalytiker skifter beite til grønn energi

Istedenfor å kommentere og analysere oljeprisutviklingen skal Saltvedt fra 1. januar jobbe med grønn energi og klimarisiko i Nordeas avdeling for sustainable finance, skriver Dagens Næringsliv.

Saltvedt har markert seg som oljeanalytiker gjennom ti år, og har tidligere uttalt seg i positive ordelag nettopp om fornybar energi.

Bransjeforeningen Norsk olje og gass gratulerer Saltvedt med hennes nye jobbfelt.

– Jeg ønsker henne lykke til i sin nye rolle. Hennes analyse av energimarkedet har lenge vært preget av at hun har et sterkt engasjement for fornybar energi, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.