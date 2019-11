Miljødirektoratet kaller Equinor-ledelsen inn på teppet

Direktoratet har gått gjennom en rekke feil på anleggene de siste årene. Det at feilene ikke har blitt rettet etter gjentatte tilsyn, gjør at direktoratet nå reagerer.

– Dette er et ledelsesspørsmål. Her er det noen som ikke har gjort jobben sin, sier Bjørn Bjørnstad, leder for tilsynsavdelingen i Miljødirektoratet, til Dagens Næringsliv.

Bjørnstad sier til avisen at han nå sikter til ledelsen i selskapet, ikke bare ute på installasjonene.

– Bruddene på regelverket som vi har avdekket, skjer på felter i hele norsk sokkel. Derfor vil vi snakke med ledelsen i Equinor, som har mandat til å håndtere og rette opp dette. Vil vi at de skal redegjøre for hvorfor det er blitt slik og hva de skal gjøre for å bedre situasjonen, sier Bjørnstad.

Equinor sier at de vil svare på spørsmålene fra direktoratet.

– Vi har mottatt brevet fra direktoratet. Spørsmål som direktoratet ønsker besvart, er det viktig for oss å oppklare og få redegjort for, sier pressetalsmann Morten Eek i Equinor til DN.