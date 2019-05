Statfjord A skal hogges opp på Stord

I 2022 stanser produksjonen fra Statfjord A-plattformen, etter 43 år.

Nå er kontrakt for fjerning og opphogging tildelt, og plattformdekket skal hogges opp på Stord – der det ble bygget på 1970-tallet, skriver Equinor i en pressemelding torsdag morgen.

Et rekordløft må til

Jobben er tildelt Excalibur Marine Contractors som er et selskap i Allseas-gruppen. Kværner AS på Stord er underleverandør til Excalibur.

Det 48 000 tonn tunge plattformdekket skal fjernes fra betongbeina i ett enkelt løft av Allseas-fartøyet Pioneering Spirit.

Pioneering Spirit har ennå ikke utført så tunge løft. I dag har fartøyet en løftekapasitet på 48 000 tonn, like mye som Statfjord A plattformdekk. Løftekapasiteten skal økes før løftet utføres.

1500 milliarder kroner

Statfjord A er en av de eldste plattformene på norsk sokkel. Opprinnelig var planen å stenge Statfjord A i 1999, men siden den gang har plattformen fått store oppgraderinger og levetiden er forlenget flere ganger.

Siden oppstart 24. november 1979 har Statfjord-feltet produsert mer enn fem milliarder fat olje og gass til en samlet verdi av over 1 500 milliarder kroner.

– Statfjord A har betydd mye for mange. Plattformen har skapt enorme verdier, mange arbeidsplasser og en stolt historie. Å stenge produksjonen og fjerne installasjonen er en del av livsløpet til en plattform, og vi vil sørge for at det skjer på en trygg og sikker måte samtidig som vi tar vare på personell og kompetanse i en senfase, sier Hege Flatheim som er produksjonsdirektør for Statfjord i pressemeldingen.

Kværner: Neste alt skal gjenvinnes

«Ambisjonen er å gjenvinne mer en 98 prosent av materialene til nye formål,» skriver Kværner i en melding.

– Statfjord A har skapt verdier og sysselsetting i flere tiår. Dette fortsetter når vi starter prosessen som gjør det mulig å gjenbruke tusenvis av tonn med høyverdige materialer for fremtidige formål. Vi er glade for å være involvert i gjenvinningen av den største strukturen som fjernes fra norsk sokkel så langt. Omfanget av dette prosjektet vil gi en styrking av Kværners toppmoderne anlegg for gjenvinning av offshore-installasjoner, sier Karl-Petter Løken, konsernsjef i Kværner i pressemeldingen.

Både betongunderstellet og plattformdekket ble levert av Kværner på 1970-tallet. Plattformen var den første installasjonen på Statfjord-feltet, som har vært Norges mest produserende oljefelt.

På Stord skal plattformdekket lastes over på lekteren Iron Lady og tas videre til gjenvinning. Gjenvinningsanlegget ligger ved siden av Kværners anlegg for bygging av nye plattformer.