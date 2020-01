Tidligere oljeselskap topper liste over verdens mest bærekraftige selskap

Kun én norsk bedrift ligger på listen over de hundre mest bærekraftige selskap, og det er ikke Equinor.

Med sin storsatsing på havvindturbiner har Ørsted klatret opp 69 plasser på listen fra 2018. Foto: Fredrik Refvem

Hanne Undem Journalist

Vinneren har gjennomgått en fullstendig omveltning fra satsing på fossile brensler til fornybar energi.

Selskapet, som tidligere het DONG Energy (Dansk Olie og Naturgas A/S), fikk sitt nye navn i 2017. Det er det første energiselskapet som noensinne har toppet listen til Corporate Knights.

I sin pressemelding oppfordrer Ørsted alle land og selskaper til å begrense sitt karbonutslipp.

Selskapet har siden 2006 redusert sitt eget utslipp med 83 prosent. I pressemeldingen til Corporate Knights, siteres CEO Henrik Poulsen på følgende:

– Jeg tenker omfanget av transformasjonen og hastigheten - det faktum at vi har gjort alt dette i løpet av et tiår, har resultert i at Ørsted har tjent tittelen som det mest bærekraftige selskapet på planeten.

Storebrand på 13. plass

Omtrent halvparten av bedriftene på listen har sitt hovedkontor i Europa, mens 29 er lokalisert i Nord-Amerika og 18 ligger i Asia.

Foto: Fredrik Refvem

På listen er det kun forsikringsselskapet Storebrand som representerer Norge.

De ti mest bærekraftige selskapene i 2020:

1. Ørsted A/S (Danmark)

2. Chr. Hansen Holding A/S (Danmark)

3. Neste Oyj (Finland)

4. Cisco Systems Inc (USA)

5. Autodesk Inc (USA)

6. Novozymes A/S (Danmark)

7. ING Groep NV (Nederland)

8. Enel SpA (Italia)

9. Banco do Brasil SA (Brasil)

10. Algonquin Power & Utilities Corp (Canada)

En oversikt over de resterende selskapene på listen finner du på nettsiden.

Equinor er ikke på listen

Equinor, tidligere kjent som Statoil, skiftet navn for å markere at selskapet ikke lenger kun skulle drive med olje og gass, men også investere i fornybar energi. Navnendringen skjedde i mai 2018.

Selskapet har satt seg mål om å redusere CO 2 -utslippet med 3 millioner tonn per år, men er ikke på listen i år.

Corporate Knights er et kanadisk finansblad, som i tillegg produserer analyser og økonomisk informasjon. Siden 2005 har selskapet presentert den årlige the Global 100 list. Over 7.300 selskaper ble undersøkt i forbindelse med denne rangeringen.

Publisert: Publisert 23. januar 2020 06:37

