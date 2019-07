Tysk oljeselskap skal lete etter olje i kontroversielt område i Lofoten

Oljelisens PL 896 «Toutatis» som nå skal bores, ligger ved innløpet til Vestfjorden. Wintershall Dea har fått tillatelse til å bore fra oktober 2019 til februar 2020.

Både Natur og Ungdom og Bellona melder at de vil klage på avgjørelsen til Klima- og miljødepartementet og vil kreve at tillatelsen blir omgjort.

– Kan få store følger

– Dette er en måte å omringe de vernede områdene i Lofoten med oljeboring. Havstrømmene ser ikke forskjell på Nordland 5 og Nordland 6, skjer det oljeutslipp som følge av oljeboringen, vil det få følger for Lofoten, sier leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.

Eiterjord mener det særlig er bekymringsfullt at oljeselskapet skal få bore etter olje når skreifisket starter i Lofoten i januar.

I Verste fall risikerer vi stor skade på en av de viktigste torskebestandene i hele verden, sier Eiterjord.

Jon Ingemundsen

Frarådet oljeboring

I høringsrunden gikk både Bellona og Natur og Ungdom imot at det ble gitt tillatelse til oljeboring. Det samme gjorde Havforskningsinstituttet og Kystfiskarlaget.

«Et viktig gytefelt for fisk, spesielt for norsk arktisk torsk, det er et viktig hekke-, myte- og overvintringsområde for flere sjøfuglarter, og blokken overlapper med korallområdet Trænarevet», skrev Havforskningsinstituttet.

I 2010 frarådet også Klima- og miljødirektoratet at det ble satt i gang oljeboring i området. Den gang forholdt direktoratet seg til anbefalingene fra Direktoratet for naturforvaltning som uttalte at utslipp fra petroleumsvirksomhet i de aktuelle områdene ville få alvorlige konsekvenser for miljøet, som sjøfugl, koraller og fisk.

Innlemmet i TFO-ordningen

Miljødirektoratet skriver til Aftenbladet at det aktuelle området ble utlyst i forbindelse med 21. konsesjonsrunde. Dette frarådet flere aktører, og området ble trukket, men ble i 2011 innlemmet i TFO-ordningen (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

DEA Norge, nå Wintershall DEA, fikk tildelt lisensen fra Olje- og energidepartementet i TFO 2016. Wintershall Dea søkte i april i år om tillatelse etter forurensningsloven til å bore en letebrønn i lisensområdet.

– Vår rolle nå har vært å vurdere den konkrete søknaden. Vi gjør konkrete miljøfaglige vurderinger av dokumentasjonen i denne, og må i tillegg vektlegge at det er besluttet virksomhet i området gjennom lisenstildelingen, skriver Ann Mari Vik Green, sjefingeniør i seksjon for petroleum i Miljødirektoratet.

Viktor Klippen

– Skjerpede krav

Hun skriver videre at Miljødirektoratet har vurdert at boring av letebrønnen er forsvarlig med de tiltakene som Wintershall Dea har beskrevet i søknaden.

Videre understreker hun at brønnen har forholdsvis lave potensielle utblåsningsrater, noe som begrenser mulige konsekvenser dersom et uhell skulle gi en utblåsning. Mulige konsekvenser reduseres også gjennom at fiskeri- og miljøvilkårene som gjelder for lisensen innebærer at Wintershall DEA ikke kan bore fra mars til og med august av hensyn til gyteperioder for fisk og hekke- og fjærfellingsperioder for fugl. Vi forventer ikke konsekvenser av aktiviteten for Trænarevet.

Miljødirektoratet har i tillatelsen også pålagt skjerpede krav til beredskap mot akutt forurensning.

Ber om handlekraft

Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom stusser over tillatelsen som er gitt.

Eiterjord framhever de tidligere anbefalingene til Miljødirektoratet og sier han er veldig overrasket at vurderingene er annerledes i dag – særlig ettersom det ikke er noen ting med naturmangfoldet som har endret seg.

– Ola Elvestuen har kjempet hardt for at det ikke skal være boring i området. Dersom han mener alvor, må han stanse denne boringen, sier Eiterjord.

Ola Elvestuen svarer følgende:

– Ettersom det er varslet at saken vil klages inn til klima- og miljødepartementet, kan jeg vanskelig kommentere den nå uten å gjøre meg selv inhabil til å behandle saken. Vi vil gi klagen en grundig behandling når den kommer til departementet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Wintershall Dea har ikke svart på Aftenbladets henvendelser i sakens anledning.