Eni får starte opp Goliat-plattformen igjen

– Nå gjennomfører vi oppstartstester og en utsjekk av systemet. Vi vil starte opp plattformen når det er fullført, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni til Aftenbladet.

Tidligere denne uken uttalte han at de har gitt beskjed til Petroleumstilsynet om at Goliat-polattformen nå anses klar til oppstart. Den har vært uten oljeproduksjon siden begynnelsen av september, først som følge av et ordinært vedlikehold. Så satte Petroleumstilsynet ned foten i begynnelsen av oktober, etter at Eni var i gang med å starte opp produksjonen igjen.

Men nå har ikke tilsynet noe i mot at plattformen startes opp igjen for produksjon.

– Plattformen vil være i gang igjen rett over helga. Jeg kan ikke si akkurat når nå, sier Wulff.

Han viser til at det er en stund siden Eni først meddelte Petroleumstilsynet om at pålegget var lukket - det vil si at oljeselskapet hadde ryddet opp i forholdene som gjorde at tilsynet mente det ikke var forsvarlig med produksjon.

– Så har det pågått en del prosesser mot tilsynet. Nå ser vi fram til at vi kan starte opp om ikke så altfor lenge.

– Og nå er alt i orden?

– Vi gjennomfører de siste oppstartstestene nå. Men hva som angår pålegget, anser vi som fullført.

– Hvordan blir det å være i normalt gjenge igjen?

– Nå skal vi først få en oppstart, så vi må ta en ting av gangen. Men det har vært gjennomført et omfattende arbeidsprogram med solid innsats, av dyktige og motiverte ansatte offshore og på land.

– Hvor mange ekstra arbeidstimer har vært knyttet til å få ja fra Petroleumstilsynet?

– Foreløpig er det for tidlig å si hvor mange som er knyttet til akkurat det, sier Wulff.

Pålegget om å stanse produksjonen kom etter et tilsyn rettet mot el-sikkerhet. Der ble det påvist alvorlige brudd på regelverket. I slutten av november gjennomførte Petroleumstilsynet en sjekk for å se om produksjonen kunne tas opp igjen. 6. desember møtte tilsynet Eni og Statoil for at de skulle fortelle hva som er gjort.

Mens Eni er operatør på Goliat, er Statoil eneste medeier.

Informasjonen fra de to oljeselskapene, i tillegg til Petroleumtilsynets egen sjekk av Goliat, har gjort at tilsynet nå ikke lenger har innvendinger mot at produksjonen tas opp igjen.

Petroleumstilsynet understreker at dette ikke betyr at de godkjenner hverken «utstyr eller sikkerhetssituasjonen», men peker på at Eni og Statoil er ansvarlig for sikkerheten på Goliat.

Få kontroll på tennkilder på oljeplattformen

6. oktober meldte Petroleumstilsynet at det elektriske anlegget og elektrisk utstyr på Goliat-plattformen hadde for mange feil til at det var forsvarlig med produksjon. Da hadde Eni et møte to dager tidligere lagt fram tall på at feilraten på utstyret var på 38 prosent, hvor 3,5 prosent av disse ble vurdert å være alvorlig. Da var halvparten av motorene inspisert.

Petroleumstilsynet mente at dette var for høyt, og at Eni ikke hadde god nok kontroll på tennkildene. Derfor måtte oljeselskapet kartlegge potensielle tennkilder og så «iverksette tiltak for å redusere faren for antennelse så langt som mulig for alle feil som utgjør en tennkilde». Dette skulle så være gjennomført før produksjonen kunne gjenopptas - og det er dette tilsynet nå mener Eni har gjort.