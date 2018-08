Tidligere CIA-direktør advarer norske olje- og gasselskap mot rask digitalisering

Nylig truet general Micheal Hayden USAs president Donald Trump med at han «bare kunne prøve» å fjerne sikkerhetsklareringen hans. Til Aftenbladet sier sikkerhetseksperten at oljeselskaper ikke bør ta lett på hva et cyberangrep kan bety for både selskap og samfunn.