– Equinor svekker helikoptersikkerheten

At Equinor har vedtatt å søke om å legge ned informasjonstjenesten for helikoptertrafikken på Tampen-området i Nordsjøen, vest for Bergen, får fagforeningen Industri Energi i selskapet til å reagere. Leder for medlemmene sokkelen, Per Steinar Stamnes, skriver til sine medlemmer at de ikke støtter bedriftens beslutning om å overføre disse tjenestene til Avinor:

– Sikkerhetsmessig er nedsidene mye større enn oppsidene. Noe DNV GL også tilsier, sier Stamnes.

Fagforeningen ble orientert torsdag.

Stamnes viser til at rapporten DNV GL har laget for å vurdere mulige sikkerhetsmessige konsekvenser med å overføre oppgavene til Avinor, støtter Industri Energis syn. I rapporten står det at «å la Avinor overta tjenesten har i utgangspunktet sine begrensninger og det kan ikke garanteres at sikkerheten blir like bra eller bedre enn den er i dag.»

Stamnes viser også til at Equinor selv ikke kan si om kostnadene blir høyere eller lavere, men at det anslås at «løpende kostnader vil øke med 5 til 6 mill. NOK per år, sammenlignet med dagens kostnader».

Industri Energi Sokkel i Equinor varsler at de kommer til å ta opp saken med Luftfartstilsynet.