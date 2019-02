Ståle Kyllingstad får med seg Bjørn Rygg og Gabriel Pollestad for å gi nytt liv til Haaland AS på Vigrestad

Da tynnplatebedriften Haaland AS flyttet inn i ny fabrikk til 220 millioner kroner i 2009, var beskjeden at de kjapt måtte begynne å tjene penger. Slik gikk det ikke.

Haaland skulle få noen turbulente år. Først var Inge Brigt Aarbakke inne på eiersiden sammen med oppkjøpsfondet Hitec Vision, som solgte sin andel videre til IT-gründeren Jakob Hatteland. Men dette samarbeidet skar seg i forbindelse med en rettssak knyttet til bruk av Hattelands datasystem høsten 2010.

Egentlig var Haaland konkurs – og med eiere som kranglet i retten – da bedriften ble tatt over av banken høsten 2010 for én krone. Så kom en annen gründer inn for å satse på Vigrestad. Ståle Kyllingstad så muligheter for Haaland, som ble en del av IKM-konsernet.

Anders Minge

Siden har det ikke gått særlig mye bedre. Regnskapene viser år på år med underskudd. Men nå kan det være i ferd med å snu. Til Dagens Næringsliv sier Ståle Kyllingstad at IKM Haaland har tjent penger de siste fem månedene.

Og nå får han med seg nye eiere. To andre gründere kommer inn på eiersiden med én tredel hver - Bjørn Rygg (BR Industrier) og Gabriel Pollestad (Maskinering & Sveiseservice). DN skriver at de betaler 13 millioner kroner hver, i tillegg til at Rygg kjøper halvparten av selskapet som eier fabrikkbygget.

Dermed skifter også IKM Haaland navn - og skal igjen hete Haaland.