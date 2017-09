«Stavanger kan bli stor på smart-by-teknologi i Kina»

NORDIC EDGE: Smartbymarkedet vil øke med nesten 25 prosent det neste tiåret, og Kina er et enormt marked som det kan være viktig å komme seg innenfor. Det er store muligheter for selskaper i Norden og Stavanger, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Nordisk ministerråd.