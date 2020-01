Ny vind i seilene for «etter oljen»-konferanse i Stavanger

Sist høst måtte Stavanger utsette planene om en nasjonal havvindkonferanse. Nå er ventetiden over. «High Wind 2020» kommer 17.–19. mars.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Equinors Hywind utenfor Skottland. Foto: Øyvind Gravås / Equinor

Elisabeth Seglem Journalist

–Havvind er større enn Stavanger. En ny industri kan bety mye for leverandørindustrien som jobber med olje og gass langs hele kysten fra Agder til Bergen, sier Anne Woie som er Stavangers næringssjef og arrangør.

Sylvi Listhaug rakk å takke nei til High Wind-konferansen før Frp gikk ut av regjeringen Solberg. Nå kan trolig den nyutnevnte olje- og energiministeren Tina Bru (H) vente seg en invitasjon.

– Offshore vind er høyaktuelt. Det er mange som vil være med på dette, sier Woie

Anne Woie, næringssjef i Stavanger, Birger Haraldseid i Greater Stavanger og Frank Emil Moen i vind-klyngen Norwegian Offshore Wind Cluster blir foreviget av Inger Tone Ødegaard i Næringsforeningen. Foto: Elisabeth Seglem

Nå kommer High Wind

Det var før sommeren i fjor at Stavanger-politikerne bestilte en nasjonal konferanse om havvind i Stavanger–allerede helst i 2019. Nå er det bestemt at datoene blir 17.–19. mars 2020 i SR-banks nye hovedkvarter i Bjergsted.

Utsettelsen av havvind-konferansen sist høst ble avdramatisert av Næringsforeningen i Stavanger, vindaktører og politikerne selv sist høst.

Fakta High Wind 2020 Arrangeres av Stavanger kommune med hjelp fra Greater Stavanger, ONS, DNB, SR-Bank, Næringsforeningen, Norwegian Energi Solutions. Hva: High Wind 2020.

Hvem: Cirka 250 deltakere, nasjonale og internasjonale

Hvor: SR-banks nye hovedkvarter i Bjergsted, Finansparken.

Mål: Å diskutere hva som må til for at havvind blir bygget ut industrielt og at Norge får på plass et hjemmemarked. Norwegian Offshore Wind Cluster og Norwegian Energy Partners (Norwep) er bidragsytere. Bergensere og sørlendingen har kommet med innspill, blant andre Universitetet i Bergen og Bergen Næringsråd. Havforskningsinstituttet og Kystverket er med for å få belyse havvind fra flere sider.

–Vi skal ikke diskutere om det er et mulighetsrom for havvind, for det er det, sier Anne Woie som er næringssjef i Stavanger kommune. High Wind 2020 skal diskutere hva som skal til for at havvind blir bygget ut og får et hjemmemarked. Foto: Fredrik Refvem

–Markedet er enormt

Frank Emil Moen har tatt turen fra Egersund. Nå sitter han rundt lunsjbordet med High Wind-arrangørene i Stavanger. Han er utålmodig–og han snakker for et 100-tals bedrifter som har samlet seg i en havvind-klynge med utgangspunkt i Rogaland. Giganter som Equinor, Aker Solutions og Kværner er blant disse.

– Vi må dyktiggjøre våre bedrifter opp mot det enorme markedet som er der ute. Vi er fortsatt i startgropen med dette arbeidet, sier Moen.

Selv driver han et trenings- og utviklingssenter for vindindustrien, både on- og offshore, i Egersund. I tillegg snakker han altså for Norwegian Offshore Wind Cluster, som vind-klyngen heter. De jobber på spreng med å posisjonere norske bedrifter i det internasjonale markedet.

– Et hjemmemarked er svært viktig. Offshore vind er det riktige for oss, sier han.

Milliardeventyr?

En rapport fra september i fjor viste at et nytt industrieventyr i Norge kan skape verdier for 117 milliarder og sysselsette tusenvis.

– Hvis vi skal se etter hva som kan erstatte vakuumet olje og gass, så er dette kanskje det største eplet, mener Birger Haraldseid, mulighetsutvikler i Greater Stavanger.

«Utsira nord». Kartutsnittet er hentet fra NVE-rapporten Havvind, en strategisk konsekvensutredning fra 2012/2013. Foto: NVE

Regjeringen har foreslått å åpne for kraftproduksjon fra anlegg til havs–havvind. Det mest aktuelle området ligger rett utenfor Rogalands-kysten–Utsira nord (se kart under). Høringen er avsluttet og nå kjenner mange på lukten av et nytt offshoreeventyr.

Blant dem er «gamleordføreren» Leif Johan Sevland. Han vil at ONS, tidligere «oljemessen», skal bli verdensledende møteplass for havvind-industrien.

– Det er bonanza for tiden. Mulighetene innen havvind er fantastiske. Det er mye som skjer nå og veksten globalt er enorm framover, sier Sevland.

Leif Johan Sevland vil at ONS skal bli en av verdens viktigste møteplasser for havvindindustrien. ONS 2020 arrangeres i august/september. Foto: Anders Minge

Stavanger ønsker å ta en rolle innen havvind internasjonalt, ifølge arrangørene. Viktige samarbeidspartnere blir vennskapsbyene skotske Aberdeen og danske Esbjerg. Byene er også sentrale i Verdens Energibyer-nettverket.

Esbjerg Havn er ledende i Europa på håndtering og utskiping av vindturbiner, mens Aberdeen har verdens første flytende havvind-anlegg, Equinors Hywind Scotland, rett utenfor kysten.

– De er interessert i å komme hit fordi de ser at potensialet innen havvind er stort i Norge, sier Haraldseid.

Blir vind lønnsomt?

Stavanger kommune drar i gang konferansen som følge av en politisk bestilling. Men det blir opp til samarbeidspartnerne å sørge for at satsingen blir mer enn et blaff, ifølge Woie.

– Jeg er glad for engasjementet og interessen for å få det til har vært veldig bra. Havvind har et kjempestort potensial, sier Woie.

– Men havvind er ikke lønnsomt dag?

– Selskapene etterlyser politikkutvikling for rammevilkårene, og noen peker på den bevisste satsingen i andre europeiske land. Å få på plass et rammeverk er viktig for å skape arbeidsplasser, sier Woie.

Publisert: Publisert: 28. januar 2020 06:16

Mest lest akkurat nå