23-åring fra Stavanger fronter aksjon mot borerigg

– Her svikter Venstre totalt. Skjer det et oljeutslipp her kan det drive langt inn i Lofoten. Det vil være katastrofalt for gytefelt, sjøfugler og korallrev, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

Eiterjord er sammen med andre i Natur og Ungdom og Bellona i Bellona-båten «Kallinika» på vei mot Trænarevet og klare til å aksjonere sivilt ulydig mot den planlagte oljeboringen til Wintershall Dea. boreriggen «West Hercules» er nå utenfor Trøndelagskysten og kan være på feltet onsdag.

– Nå har vi protestert mot denne oljeboringen i alle ledd og lagt fram omfattende dokumentasjon på hva som står på spill. Likevel har ikke Ola Elvestuen lyttet til nye faglige innspill og lyttet blindt til Wintershall Dea, sier Eiterjord.

Avviste klagen

Ola Elvestuen selv begrunnet avslaget på klagen med at departementet ikke fant grunnlag for å omgjøre beslutningen.

– Denne klagesaken dreier seg derfor ikke om hvorvidt det skal åpnes for petroleumsvirksomhet i området eller ikke. Temaet for klagesaken har vært en miljømessig vurdering etter forurensningsloven av den konkrete boretillatelsen, sa Elvestuen til NTB mandag.

Når klagen ble avvist, sier Gaute Eiterjord at målet nå er at saken skal vekke oppmerksomhet slik at det videre blir vanskeligere å bore i noen av de mest sårbare områdene våre.

– Saken viser at vi har et alvorlig problem i norsk oljepolitikk, miljøfaglige råd når ikke fram, dete r alltid oljeinteressene som får bestemme.

I en pressemelding uttrykker også Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er fortvilelse over vedtaket:

– Vi er utrolig skuffet over at boringen blir tillatt, både på grunn av risikoen ved Trænarevet i seg selv men også fordi et oljeutslipp kan drive inn i resten av de sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja. Folkeaksjonen vil uttrykke støtte til de aksjonene som Bellona og Natur og Ungdom planlegger, sier Odd Arne Sandberg, leder i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Jørgen Næss Karlsen/ Natur og Ungdom

Symbolsk viktig

Aksjonistene forventer ankomst tirsdag kveld til området hvor boringen er planlagt.

– Vi kommer til å ligge der ute. For oss er det ikke viktig å gjøre en dramatisk aksjon, men vi vil markere vår klare misnøye mot dette. Dette området har tilhørt menneskene og naturen i tusenvis av år, og nå skal det overtas av oljeindustrien, sier Bellonas Frederic Hauge og legger til:

– Hvis Venstre virkelig mener dette er en god ide, skal de få bruke makta til å vise oss bort, men samtidig skal vi vise godt sjømannskap. Blir det høy sjø skal ikke Kystvakten trenge å bruke lettbåter for å klatre om bord i båten vår. Vi legger opp til god dialog med dem. Men symbolsk er dette viktig å markere for oss, sier Hauge.

Ole Jørgen Bratland/Equinor

Provosert av Venstre

Hauge legger ikke skjul på at han ble ekstra provosert over Elvestuens uttalelser mandag, da ministeren gjorde det klart at det ikke var grunnlag for å ta klagen til følge.

– Med tanke på alle innspillene og nye momentene i saken, syns jeg dette er alvorlig, og det kommer vi til å avsløre videre framover. Vi må ha en minister som klarer å forholde seg til realitetene og fakta. Vi er lei av pratet til Venstre. De skriver denne tillatelsen samtidig som de sier de skal gjøre noe med oljeboringen. Ut fra responsen vi har fått i saken, tror jeg Venstre fullstendig har undervurdert denne saken. Jeg tror denne saken kan føre til opprør innad i Venstre, sier Hauge.