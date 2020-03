Hitecvision-selskap med milliardoppkjøp i vindkraft

I januar sikret svenske Lundin Petroleum 100 prosent eierandel i et finsk vindkraftprosjekt. Nå selges halvparten til Sval Energi for 100 millioner dollar.

Hitecvision-gründer og sjef Ole Ertvaag. Foto: Kristian Jacobsen

Elisabeth Seglem Journalist

Lundin satser på større investeringer, nye investeringer i fornybar.

Fredag morgen melder Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) at 50 prosent av Metsälamminkangas (MLK) vindkraftprosjekt, som ligger i sentrum av Finland, er solgt til Sval Energi AS (Sval), et investeringsselskap som tilhører HitecVision.

31. januar 2020 kjøpte Lundin Petroleum 100 prosent eierandel i MLK vindkraftprosjekter, en total investering på til sammen 200 millioner dollar.

Prosjektet vil produsere rundt 400 GWh årlig, brutto fra 24 landbaserte vindturbiner, når den ble tatt i bruk i 2022, ifølge en pressemelding.

Sval har kjøpt 50 prosent av MLK, tilsvarende en verdi på 100 millioner dollar, som inkluderer anskaffelseskost og fremtidige investeringskostnader, og på de samme vilkår som Lundin Petroleum kjøpte prosjektet fra OX2.