En gasslekkasje kunne tatt liv på Mongstad. Nå har Statoil blitt sjekket for rust igjen

I oktober 2016 ble det oppdaget gass i et område på Mongstad-raffineriet til Statoil. Da en operatør skulle skru på en ventil, knakk hele ventilen av. Rørstussen den var montert på, var gjennomrustet. Dermed strømmet gassen fritt.

Petroleumstilsynet oppsummerte hendelsen med at menneskeliv kunne gått tap under «ubetydelige endrede omstendigheter». Selv om lekkasjen skjedde under vedlikehold, kunne den også ha skjedd under vanlig drift, mener tilsynet.

Videre granskning viste at anlegget på Mongstad ikke var blitt forsvarlig vedlikeholdt, og Statoil fikk tydelig beskjed om å sørge for å endre dette.

Nå har Petroleumstilsynet sett på om Statoil har fulgt opp. Et nytt tilsyn viser at Statoil nå har utført og skal utføre tre til fire ganger mer overflatevedlikehold i 2017 og 2018 enn snittet de siste årene. En vedlikeholdsplan som går over ti år, er på plass. Statoil har gitt beskjed til Petroleumstilsynet om at de i løpet av 2019 skal være ferdige med anleggene hvor risikoen er høyest. Når det er gjort, vil vedlikeholdet trappes ned til halvparten av ressursene man bruker nå.

Petroleumstilsynet finner ingen avvik under tilsynet med Statoils oppfølging av gasslekkasjen på Mongstad.