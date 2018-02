Oljeinvesteringene vokser for første gang siden 2014

Da oljeinvesteringene for 2018 ble anslått i slutten av november, stoppet de på 144,3 milliarder kroner. Det er en god del lavere enn investeringstoppen i 2014, da 228 milliarder kroner ble brukt på investeringer innen «rørtransport og utvinning av olje og gass», som kategorien heter hos Statistisk sentralbyrå (SSB).

Etter at investeringene steg jevnt mot 2014, har de sunket like jevnt siden. I 2016 sank pengebruken igjen under 200 milliarder kroner, med 170 milliarder. Så går investeringene videre ned i 2017, med et foreløpig tall på 149 milliarder kroner.

Men nå har det snudd. Oljeselskapene tror nå på investeringer for 160 milliarder kroner i 2018. Det er 7,1 prosent høyere enn for 2017. Forklaringen er et rush av utbyggingsplaner som kom inn til Olje- og energidepartementet i desember.

Jon Ingemundsen

Lavere kostnader, høyere pris

SSB skriver at fallende oljepris og høye kostnader har rammet oljebransjen hardt. Dermed ble det også behov for å kutte i investeringer, noe som har vist godt igjen i nedgangen siden 2014. Men i 2017 fikk vi en høyere og mer stabil oljepris, sammen med at kostnadene er redusert betraktelig. Dette har igjen utløst mange nye prosjekter som oljeselskapene nå er klare for å bygge ut.

Disse prosjektene har også en såkalt balansepris – det vil si hvilken oljepris de er avhengig av for å tjene penger på utbyggingene – som er markant lavere enn tidligere og også langt lavere enn dagens oljepris. Oljeprisen er fredag rundt 65 dollar.

Mer kommer

I begynnelsen av februar la for eksempel Statoil fram nye tall for oljeprisen de trenger for å tjene penger. Mens balanseprisen tidligere har vært på over 80 dollar, er den nå under 30 dollar. Og for gigantprosjektet Johan Sverdrup i Nordsjøen trenger Statoil nå 15 dollar for å gå i pluss.

En forklaring på at de forventede investeringene for 2018 er markant høyere nå enn i slutten av november – 11 prosent høyere – er at oljeselskapene leverte sju utbyggingsplaner i desember.

SSB forventer flere at flere prosjekter vil bli sendt inn til myndighetene senere i år. Wintershall har fått utsatt frist på å levere planen for Nova (tidligere Skarfjell). Og så kommer Statoil med planene for Johan Sverdrup fase to og Troll Future, begge foventet i tredje kvartal.

Dermed kan investeringene for 2018 bli enda høyere enn det som er forventet nå.

Venter renteoppgang

DnB skriver i sin morgenrapport at oljeinvesteringstellingen var sterkere enn de hadde ventet.

«Innlevering av flere PUDer senere i år kan trekke investeringsanslaget ytterligere opp. På den annen side bruker tellingen i februarundersøkelsen å overvurdere investeringene i felt i drift. Vi tror derfor at det ligger an til at dagens telling kan ses som et godt anslag for investeringene i år,» heter det i rapporten.

Banken mener at dette nå gir Norges Bank mer trygghet for vurderingene om at oljesektoren igjen bidrar positivt til den økonomiske veksten og at utsiktene for norsk økonomi er styrket.

Solide veksttall for industri- og kraftinvesteringene understøtter også utsiktene for økonomien, skriver de.

«I rentebanen som Norges Bank la frem i desember i fjor, var det vel femti prosent sannsynlighet for en renteoppgang i desember i år. Dagens tall øker denne sannsynligheten, og vi venter også at renten blir satt opp da.»