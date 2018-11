Equinor stenger ned oljeterminal etter fregattulykke

Personell på Sture som ikke har beredskapsoppgaver blir også evakuert. Nedstenging og evakuering gjennomføres som et føre-var-tiltak, skriver Equinor i en melding torsdag morgen.

Equinor ble varslet om hendelsen cirka klokken 04.15 torsdag.

Selskapet har dialog med myndigheter og har mobilisert beredskapsressurser for å bistå politiet og Hovedredningssentralen.

Stureterminalen i Hordaland er en viktig utskipningshavn for råolje. Oljen er fraktet til land via oljerørledninger fra feltene Oseberg, Grane, Svalin, Edvard Grieg og Ivar Aasen.

Anlegget har to kaianlegg som kan motta oljetankere på opp til 300.000 dødvekttonn (dwt), fem råoljekaverner med en kapasitet på en million kubikkmeter, en LPG-kaverne på 60.000 kubikkmeter og en ballastvannkaverne på 200.000 kubikkmeter, ifølge selskapet.

Raffinert råolje og LPG-mix blir lagret i fjellagre og deretter utskipet over kai. Det blir også eksportert LPG-mix og nafta fra terminalen via Vestprosess-rørledningen til Mongstad.

Terminalen har også et anlegg for gjenvinning av VOC (flyktige gasser), som frigjøres i forbindelse med lasting av tankskip. Gjenvinning av disse gassene, er viktig for vern av miljøet.

