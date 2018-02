Storkontrakt til Aker Solutions

Verdien på kontrakten for vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid for tre plattformer i Brasil, har en verdi på 800 millioner kroner.

Kontrakten med det brasilianske oljeselskapet Petrobras har også en opsjon på ett år.

Oljeinstallasjonene ligger i henholdsvis Barracuda-, Caratinga,- og Albacora-feltene i Campos-bassenget utenfor kysten av Rio de Janeiro.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

-Brasil er et viktig marked, og et voksende område for vedlikeholdsarbeid for olje- og gassfelt. Vi ser fram til å hjelpe Petrobras med å forlenge levetiden for installasjonene, sier Luis Araujo, administrerende direktør i Aker Solutuions, i en pressemelding.

Arbeidet starter i mars i år og varer fram til våren 2022.