Delte ut oljelisenser i et område hvor Equinor planlegger gigantisk vindpark

– På en måte er det nesten som jeg ikke tror at de har klart å gjøre en slik bommert. Regjeringen viser samtidig at den gambler med et av Norges største og viktigste pågående fornybarprosjekt noensinne. Regjeringen setter havvindsatsingen i spill ved å tildele letelisenser i et område hvor den fint kunne unngått det, sier Arild Hermstad, talsperson i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Hermstad mener saken er en kraftig påminnelse om at regjeringen gir olje- og gassnæringen alt den peker på. Han sier saken er av stor symbolsk betydning og viser forrangen oljeprosjekter har framfor fornybar. Han mener det blir vanskelig å nekte oljeselskapene DNO og Lundin å bygge ut noe dersom de finner grunnlag for å produsere olje og gass fra området.

Viktor Klippen

Olje foran vind

– I en tid hvor vi trenger store fornybarprosjekt, setter regjeringen dette i spill. Oljen skal ha forrang er den tydelige meldingen fra regjeringen, påpeker Hermstad.

Hermstad mener saken er en klar bekreftelse på at regjeringen viser hvor landet ligger og at fornybarprosjekter må vike for oljevirksomheten, selv i de tilfeller dette kunne vært unngått.

– Vi har vært i kontakt med Olje- og energidepartementet. Vår forståelse er at dette ikke vil berøre oss dersom vi beslutter å bygge ut vindparken. Vi fortsetter som før med den videre planleggingen, sier Elin A. Isaksen, pressekontakt i Equinor.

Det er oljeselskapene DNO og Lundin som har fått tillatelse til å lete etter petroleumsforekomster i utvinningstillatelse 991. DNO er operatør. Tillatelsen ligger i havområdet mellom Gullfaks og Snorre. I det sørlige området av denne letelisensen er det Equinor har tenkt plassert en flytende vindpark.

Aftenbladet har vært i kontakt med DNO som er blitt gjort oppmerksom på at letelisensen ligger i samme område som Equinor planlegger vindmøllepark. Men selskapet ønsker ikke å uttale seg om hvorvidt vindparken eventuelt kan komme i konflikt med letevirksomhet i området før selskapet har fått mer fakta på bordet.

5 milliarder kroner

Equinor har lagt ned et omfattende arbeid i å se på hvordan flytende havvindparker kunne forsyne plattformer med strøm. Selskapet landet på at mulighetene er best i Tampen-området og har blitt enige med de totalt sju partnerne i Gullfaks- og Snorre-lisensene om å se nærmere på dette.

På ONS i Stavanger i august i fjor presenterte Equinor planene som kan redusere CO₂-utslippene med 200 000 tonn hvert år, noe som tilsvarer utslippene fra 100 000 personbiler. Mulig investeringsbeslutning vil bli tatt i løpet av 2019. Et foreløpig kostnadsanslag viste i august i fjor rundt 5 milliarder kroner for en flytende havvindpark med 11 vindturbiner på 11 MW.

– Dersom det blir gjort funn her som oljeselskapene vil bygge ut, hvordan vil dette påvirke deres planer for havvindpark?

-Vår forståelse er at vi ikke trenger å gjøre endringer i planene våre, sier Isaksen.

-Mener Equinor at en oljeutbygging i lisens 991 kan passe sammen med Equinors planer for havvind?

-Vår forståelse, ut fra de signalene vi har fått, er at prosjektet Hywind Tampen ikke skal være skadelidende som følge av dette.

– Ingen feil

Olje- og energidepartementet skriver til Aftenbladet at tildelingen i utvinningstillatelse 991 ikke skyldtes en feil.

Myndighetene vil stille krav om at rettighetshaverne (DNO og Lundin) i denne utvinningstillatelsen skal innlede dialog med Hywind-Tampen-prosjektet med sikte på å legge til rette for sameksistens, skriver departementet. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg ønsker ikke å kommentere MDGs kritikk.

I forbindelse med høringsprosessen for utredningsprogrammet for Hywind Tampen-prosjektet, som ble sendt fra Equinor til Olje- og energidepartementet 21. desember i fjor, opplyste Oljedirektoratet til Equinor at arealet ligger innenfor det forhåndsdefinerte området (TFO-areal) som oljeselskapene kan søke på.

Equinor svarte at plasseringen av en havvindpark er identisk med det som selskapet tidligere hadde angitt til norske myndigheter. Oljedirektoratet foreslo at Equinor i konsekvensutredningen så på forhold knyttet til sameksistens mellom flytende havvind og de ulike delene av petroleumsaktivitet. Noe Equinor bekreftet at selskapet skulle gjøre i forbindelse med konsekvensutredningen av vindparken.