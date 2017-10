Oljeselskap vil samarbeide om CO2-lagring

I juni ble det klart at Statoil får jobben med å utrede et nytt CO₂-lager på norsk sokkel.

– Prosjektet vi nå skal utrede vil innebære en helt ny samarbeidsmodell med fangst av CO2 fra flere industrielle kilder, transport av CO2 med skip og lagring av CO2 1000 til 2000 meter under havbunnen. I tillegg kan det være starten på verdens første nettverk for karbonfangst- og lagring på tvers av landegrenser. Mye arbeid gjenstår, men om vi lykkes kan det åpne nye forretningsmuligheter for både Statoil, samarbeidspartnere og norsk industri, sa konserndirektør Irene Rummelhoff i Nye Energiløsninger i Statoil.

Nå blir Shell og Total med på prosjektet Statoil fikk tildelt av Gassnova. De blir likeverdige partnere, men Statoil skal fortsatt lede prosjektet. I første faste er det snakk om å lagre opp til 1,5 millioner tonn CO2 i året. Så skal det utvikles videre for å kunne motta mer CO₂, også fra industrier i andre land.

– Statoils syn er at uten karbonfangst og -lagring er det ikke realistisk å nå det globale klimamålet fastsatt i Paris-avtalen, sier Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger.

De tre selskapene har en felles visjon om en infrastruktur for karbonlagring. Ett mål er å få fram en modell som også kan brukes andre steder i verden.

En del av dette prosjektet er å lagre CO₂ fra landbaserte industrianlegg på Østlandet. Her vil CO2 bli transportert med skip til et mottaksanlegg på land på Vestlandet, før den blir sendt gjennom rør til injeksjonsbrønner øst for Troll-feltet. Hvor mottaksanlegget skal ligge, er ennå ikke bestemt, men tre lokasjoner er aktuelle.

