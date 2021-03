Klarsignal for CO2-håndtering og -lagring i større skala

Olje- og energidepartementet godkjente tirsdag planene om en kraftig oppskalering av CO2-lagring under bunnen av Nordsjøen. Selskaper står i kø for å lagre.

I 1996 ble Sleipnerplattformen i Nordsjøen den første i verden til å skille ut og lagre CO2 under havbunnen. Nå skal også CO2 fra industri i Norge og Europa stedes til hvile under sedimentene. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Det er selskapet Northern Lights JV som skal stå for utbyggingen av en infrastruktur for å samle CO2 fra fabrikker i Norge og Europa og frakte den i rør til reservoarer i stein under Nordsjøen.

Oljeselskaper

Bak joint ventureselskapet står de tre oljeselskapene Equinor, Shell og Total. De er likeverdige partnere i Northern Lights JV. Selskapet blir det første i verden som tilbyr CO2-lagring som en tjeneste.

Northern Lights' del av det norske prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring (carbon capture and storage, CCS) omfatter transport, mottak og lagring av CO2 i reservoar 2.500 meter under havbunnen i det nordlige Nordsjøen.

Samtaler

Planen er at anlegget skal stå ferdig i 2024 og tilby lagring av CO2 både til industrielle klynger i Norge, men også i Europa.

– Northern Lights er allerede i samtaler med en rekke potensielle kunder i Europa som til sammen representerer utslipp av 48 millioner tonn CO2 i året, mer enn det som lagres global i dag, heter det i en melding fra selskapet.