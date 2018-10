Nå har de på Stord bygget ferdig milliardhotellet til Johan Sverdrup-feltet

Mandag morgen melder Kværner at byggingen av bolig- og utstyrsplattformen til Johan Sverdrup-feltet midt i Nordsjøen er ferdig på verftet på Stord. På det travleste har rundt 2000 personer vært med på byggingen av hotellplattformen til over 6,7 milliarder kroner. At jobben på land nå er gjort, er i henhold til tidsplanen, forteller konserndirektør Elly Bjerknes i Kværner.

Nå gjenstår det endelig klargjøring og testing av systemer før hotellplattformen skal fraktes ut på oljefeltet og installeres våren 2019.