IKM skal jobbe under vann for Aker BP

I en pressemelding mandag forteller IKM Subsea at selskapet har inngått en rammeavtale med Aker BP som gjelder «opsjon for kjøp av subsea inspeksjon og lettere undervanns intervensjonsarbeider. Kontrakten har varighet på 3 år med ytterligere 6 års opsjoner.»

En opsjon betyr at selskapet får rett til å tilby sine tjenester til oljeselskapet også ut over kontraktsperioden.

– Kontrakten gir oss store muligheter. Det er snakk om millioner, men nøyaktig beløp vet vi ikke ennå, sier Hans Fjellanger, direktør for forretningsutvikling hos IKM Subsea til Aftenbladet.

IKM Subsea vil tilby prosjektarbeid, ingeniørtjenester, undervannsverktøy og offshore-operasjoner ved bruk av sin Merlin ROV-flåte, ifølge meldingen.

- Vi er stolte og ydmyke over det faktum at enda ett av de store olje- og gasselskapene i Norge anerkjenner utviklingen og veksten IKM Subsea har hatt de siste årene. Vi ser dette som en anerkjennelse av den smidige og kostbesparende tilnærmingen vi har demonstrert i markedet. IKM er glade for å fortsette utviklingen av det gode forholdet vi har til Aker BP ved å legge til enda et tjenesteområdet til vår relasjon, kommenterer Hans Fjellanger i pressemeldingen.

IKM Subsea har over 150 ansatte og 20 ROV systemer, og er ifølge egen infølge seg selv det 10. største ROV operatør selskapet i verden.

IKM Subsea er et selskap i IKM Gruppen hvor Ståle Kyllingstad er hovedeier. Konsernet har rundt 2100 ansatte og 50 selskap i 13 land..