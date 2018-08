– Søviknes har vært en dyr mann for Norge

– Det er helt greit at Terje Søviknes nå får avløsning. I rollen som olje- og energiminster har han drevet ren oljepropaganda og nærmest konkurrert med med interesseorganisasjonen Norsk olje og gass’ Karl-Eirik Schjødt-Pedersen i å være talsmann for oljebransjen.

-Det virker som han har gjort dette i så stor grad at han har blitt en belastning både for oljeselskapene og for regjeringens klimatroverdighet, sier Truls Gulowsen i Greenpeace Norge til Aftenbladet.

Carina Johansen

Svekket som statsråd

Bellona-leder Frederic Hauge mener spesielt Søviknes’ svake håndtering av Goliat-skandalen har svekket han alvorlig som statsråd.

– I Goliat-saken ble Søviknes drevet fra skanse til skanse og feilinformerte Stortinget i så stor grad at det i seg selv burde ført til at han burde ha gått av som statsråd, sier Frederic Hauge til Aftenbladet og legger til:

-Nå får vi en ny minister som er en stor tilhenger av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, så da må vi overbevise han i at dette ikke er noen god sak å bruke tiden sin på. Vi får en motstander hvor vi vet hvor står, og vår kamp mot nybygginger i nord står like sterkt. Jeg regner med han forholder seg til regjeringens politikk og ikke prøver seg på noen snarveier, sier Hauge, som understreker at han ønsker å gi Kjell-Børge Freiberg en sjanse.

Også Truls Gulowsen peker på Terje Søviknes’ svake håndtering av Goliat-skandalen som noe som vil stå som en bauta ved hans ettermæle som olje- og energiminister.

Fredrik Refvem

Har tapt penger med Søviknes

– I stedet for å være en ansvarlig statsråd som forvalter fellesskapets interesser, har Søviknes ikke gitt Stortinget svar i Goliat-saken og heller ikke om økonomien i andre utbygginger. Han har utelukkende lyttet til selskapenes økonomiske beregninger og ikke tatt initiativ til en selvstendig vurdering selv. Han har ikke forstått at felleskapets og statens interesser ikke nødvendigvis er sammenfallende med oljeselskapenes egeninteresser, men Søviknes har valgt å legge seg flat for oljeselskapene, sier Gulowsen.

Som følge av dette kan staten ha tapt mye penger, og Gulowsen mener at Søviknes har vært en dyr mann på post og at han har drevet et sjansespill med den økonomiske risikoen med en flere oljeprosjekter.

– Jeg vil si at Søviknes har utmerket seg som den olje- og energiministeren i historien som i minst mulig grad har oppfylt rollen som ansvarlig statsråd som forvalter fellesskapets beste. I stedet har han vært den statsråden som har gått lengst i å tro at oljeselskapenes interesser er sammenfallende med statens interesser. Han har ikke vist vilje til kontroll og styring med Norges største næring, sier Gulowsen.

Han har ikke store forventninger til at etterfølgeren Kjell-Børge Freiberg vil utmerke seg med en annen retning enn Søviknes.

– Men dersom vi har flaks, får vi kanskje en minister som ser at det ikke alltid er oljeselskapenes propaganda som trenger være norsk politikk, spesielt med hensyn av klimapolitikk i oljepolitikken, men også når det gjelder forvaltningen av eksisterende felt, sier Gulowsen.

-Kunne ikke vært verre

Gaute Eiterjord, leder i miljøorganisasjonen Natur og Ungdom, håper på en endring med statsrådskiftet.

– I et klima- og miljøperspektiv kunne Norge nesten ikke hatt en verre oljepolitikk. Stikk i strid med Norges miljøfaglige etater og verdens klimamål har Søviknes delt ut store områder i Arktis og Barentshavet.

– Vi håper Freiberg har et mer nyansert syn enn sin forgjenger. Søviknes har vært en olje og energiminister som bare kjørt på med olje. Vi forventer at Freiberg satser på det som er framtida, nemlig fornybar energi , sier Eiterjord.

