Gir gass med Equinors største dame

Søndag var det kakefest på Aasta Hansteen-prosjektet. Da startet Equinor og partnerne produksjonen fra gassfeltet i Norskehavet.

Mandag kunne Gassco-gjengen på Bygnes i Karmøy juble. Da strømmet den første gassen fra Aasta Hansteen gjennom Polarled-røret på vei til Europa.

Nytt gassområde åpnet

– Dette er en kjempeviktig dag for norsk gassbransje. Nå er utviklingen av et helt nytt gassområde i full gang i Norskehavet, sier administrerende direktør Frode Leversund i Gassco til Aftenbladet.

– Norsk gass har aldri vært så etterspurt som nå, ifølge Leversund.

Jarle Aasland

Gassen fra Asta Hansteen har begynt å strømme i Polarled, røret som frakter gassen fra felt og til prosessanlegget Nyhamna i Møre og Romsdal. Det er bare noen timer siden kranene ble skrudd på, og storskjermen i kontrollrommet til Gassco på Bygnes på Karmøy forteller at noen få kubikkmeter gass er på vei.

Ved full kapasitet vil 23 millioner kubikk gass fraktes fra Aasta Hansteen til Nyhamna hvert døgn, noe som tilsvarer 6 prosent av den samlede norske gasseksporten.

Men Polarled er ikke på noen måte fullt utnyttet. Det kan nemlig fraktes inntil 70 millioner kubikk gass i døgnet.

– Det må skje mye i rundt Aasta Hansteen og Polarled for at rørledningen blir fyllt opp?

– Det er riktig, men jeg sammenlikner denne utbyggingen med det som skjedde med Åsgard-utbyggingen tidlig på 2000-tallet, sier Leversund.

– Kapasiteten i Åsgard Transport var langt høyere enn behovet ved oppstart, men så skjedde det en rivende utvikling med leting og mange funn, og i dag er kapasiteten fullt utnyttet. Det samme tror jeg vil skje med Polarled i Norskehavet, sier Leversund.

Pål Christensen

Fakta: Aasta Hansteen Aasta Hansteen startet produksjonen 16. desember 2018. Feltet ligger 300 kilometer vest av Sandnessjøen. Plattformen heter etter kvinnesaksforkjemper, samfunnsdebattant, maler og forfatter Aasta Hansteen. Feltet er bygget ut med en flytende plattform med et vertikalt sylindrisk skrog forankret til havbunnen (spar-plattform). Vekt: 70 000 tonn. Høyde: 339 meter. Equinor er operatør for Aasta Hansteen med en eierandel på 51 prosent. Wintershall Norge AS eier 24 prosent, OMV 15 prosent og ConocoPhillips 10 prosent.

Fakta: Polarled og Gassco Polarled skal transportere gass fra Aasta Hansteen til Nyhamna-terminalen i Møre og Romsdal og tas videre ut i Europa. 17. desember startet den første gasstransporten. Polarled-rørledningen ligger nesten 1300 meter under havoverflaten og 300 kilometer vest for Bodø. Røret er 36 tommer i diameter, og transportkapasiteten for gass er cirka 70 millioner kubikkmeter daglig. Gassco med hovedkontor på Karmøy er operatør for det norske gasstransportsystemet. Polarled medfører en utvidelse av det eksisterende transportsystemet, som består av flere plattformer og til sammen 8829 kilometer med rørledninger.

Størst siden Troll A

Da den 70 000 tonn tunge og 339 meter høye plattformen ble tauet til feltet i april 2018, var dette det største slepet på norsk sokkel siden Troll A i 1995, skrøt Equinor.

Olaf Nagelhus / Woldcam

For plattformen som er oppkalt etter kvinneforkjemperen Aasta Hansteen startet reisen lenge før. Utbyggingen ble godkjent i 2013.

LES MER OM: Kvinnene og plattformene som fikk deres navn

I juni 2016 var byggingen av det sylinderformede understellet og plattformdekket godt i gang da Aftenbladet besøkte Hyundai-verftet i Ulsan i Sør-Korea.

Pål Christensen

Ulykker og dødsfall

Nesten 3000 kvinner og menn arbeidet på Aasta Hansteen. De la ned 100.000 arbeidstimer i uken. Likevel var det klart at verdens største (sylinderformede) spar-plattform, var mer enn ett år forsinket.

En lang historie med ulykker og dødsfall på verftet gjorde det nødvendig for Equinor, den gang Statoil, å ha en solid norsk organisasjon på plass i Sør-Korea. I tillegg var toppsjefer i Norge hyppig på besøk for å legge press på Hyundai-sjefene.

– Dere må jobbe med sikkerheten hver dag og hver time. Det må vi alle, var formaningen fra Øvrum.

Pål Christensen

Understell og plattformdekk ankom Norge hver for seg i fjor sommer og høst. I løpet av vinteren de to delen satt sammen til verdens største spar-plattform i Digernessundet utenfor Stord.

Marie von Krogh

Det var full feiring da Statoil døpte sitt siste skryteprosjekt i rekken på kvinnedagen 8. mars 2018.

Dåpen foregikk i Digernessundet ved Stord. Mette Statinn, leder for driftsforberedelser i Aasta Hansteen-prosjektet, fikk oppdraget med å være gudmor. Det var daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe som på kvinnedagen i 2012 bestemte at gassfunnet Luva utenfor Helgeland skulle bytte navn til Aasta Hansteen.

Marie von Krogh

Sakte mot nord

Den 500 nautiske mil lange turen fra Stord til Aasta Hansteen-feltet ble unnagjort med en snittfart på om lag 2 knop. Slepet tok 11 døgn i april.

Statoils store sorg

Equinor

Om lag 32 millioner arbeidstimer er lagt ned i Aasta Hansteen-prosjektet. Prosjektet skulle egentlig koste rundt drøyt 37 milliarder (2018-kroner). Prisen ble nærmere 3 milliarder kroner høyere enn planlagt. (Svak kronekurs må ta mye av skylden for sprekken på cirka 8 prosent, ifølge operatør Equinor).

Nå håper Equinor at Polarled-røret, som har masse ledig kapasitet, skal føre til mer leting etter gass.

– Produksjonen fra Aasta Hansteen-feltet vil bidra til å sikre langsiktig norsk gasseksport. Med infrastruktur på plass blir det også mer attraktivt å lete rundt plattformen og langs rørledningen. Dette gir oss mulighet til å sikre aktiviteten i mange ti-år framover og er i tråd med våre ambisjoner for norsk sokkel, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og Produksjon Norge i Equinor i en pressemelding.

Espen Rønnevik

– Når vi sjøsetter Aasta Hansteen, Gina Krog, Oseberg, Sverdrup, Njord og Castberg, så er det fint lite etterpå, sa Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt for fagforeningen Safe/YS i Equinor, tidligere Statoil, for et drøyt år siden. Han frykter han ser slutten på Equinors gigantprosjekter i Norge.

Nå er også utbyggingen av Aasta Hansteen over. Driften er i gang utenfor norskekysten. Om nøyaktig et år er første fase av gigantutbyggingen Johan Sverdrup også over. Da settes feltsenteret med fire bunnfaste plattformer, tre havbunnsrammer og eksportrørledninger for olje og gass i produksjon utenfor Karmøy.

Eva Sleire/Equinor

Rekordsommer for norsk gasseksport til Europa