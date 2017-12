Aker Solutions vant milliard-kontrakt

Totalt har kontrakten en verdi på 4 milliarder kroner. Johan Castberg-feltet er det største oljefeltet som er oppdaget i den norske delen av Barentshavet.

– Feltet er avgjørende for å utvikle Nord-Norge som en olje og gass region, sier administrerende direktør Luis Araujo i Akers Solutions.

Tildelingen av kontrakten ble kjent samme dag som Statoil overleverer utbyggingsplanen for feltet til olje- og energiminister Terje Søviknes. Overrekelsen finner sted hos Statoil i Hammerfest.

- Det er svært gledelig å motta utbyggingsplanen for Johan Castberg. Dette er den tredje feltutbyggingen i Barentshavet og sentral for utviklingen av petroleumsnæringen i nord. Johan Castberg er et stort felt. Utbyggingen vil skape betydelig aktivitet og mange lønnsomme arbeidsplasser i næringen, både i utbyggingsfasen og når feltet er i drift, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Aker Solutions har vært involvert i utviklingen av Castberg-feltet siden starten og skal levere subsea produksjonssystemet til Johan Castberg og designe toppsiden av den flytende produksjonsenheten (FPSO). Akers Solutions anlegg både i Norge, Storbritannia, Malaysia og Brasil vil være involvert i arbeidet.

Castberg-feltet ligger rundt 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet, og de påviste volumene i feltet er anslått til å ligge på mellom 450 og 650 millioner fat olje.

De skal bygges ut med et stort undervannsanlegg som knyttes opp mot et flyende produksjonsfartøy.

De samlede inntektene fratrukket kostnadene på Castberg er i konsekvensutredningen anslått til 188 milliarder kroner, hvorav rundt 138 milliarder kroner tilfaller staten i skatter. Samlet nasjonal sysselsetting i utbyggingsfasen er anslått til i underkant av 47 000 årsverk. I underkant av 1800 av disse vil komme i Nord-Norge. Årlig sysselsetting i driftsfasen er beregnet til om lag 1 700 årsverk, av disse rundt 500 i Nord-Norge.

– Olje og gass er Norges suverent største næring. Den stimulerer til positiv nærings-, teknologi- og samfunnsutvikling over hele landet. Alle anslag tilsier at verdiskapingen i næringen vil være høy også framover. Jeg har stor tro på at sektoren vil bety enda mer for den nordlige landsdelen. Regjeringen gjør hva den kan for å legge til rette for mulighetene, og så håper jeg bransjen griper sjansen, sier Søviknes.

Olje- og energidepartementet vil nå behandle utbyggingsplanen med sikte på fremleggelse for Stortinget våren 2018. Produksjonsstart er ventet i slutten av 2022. Feltet har en forventet levetid på 30 år.

Rettighetshaverne er Statoil Petroleum AS (operatør, 50 prosent), Eni Norge AS (30 prosent), Petoro AS (20 prosent).