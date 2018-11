Sanksjoner mot Iran har ikke påvirket oljeprisen - nå varsles nye produksjonskutt

Søndag meldte Saudi Arabia at landet vil kutte oljeproduksjonen sin med 500 000 millioner fat per dag i desember. Dette i et forsøk på å hindre ytterligere fall i oljeprisen, skriver Reuters.

Siden tidlig oktober har oljeprisen falt med betydelig, etter at den da var oppe i godt over 80 dollar fatet. Noe som var den høyeste prisen siden november 2014.

I 07.00-tiden mandag morgen lå oljeprisen på 71,54 dollar fatet.

Ned siste måned

Tidlig i oktober uttalte analytikere at det ikke var utenkelig at oljeprisen igjen skulle nå 100 dollar fatet.

Store oljeprodusenter som Saudi Arabia, Russland og USA har siden årets oljepristopp i oktober latt olje strømme ut i markedet.

Med Saudi Arabias varslede kutt i desember, vil verdens oljeproduksjon reduseres med 0,5 prosent. Saudi Arabia og de andre store produsentene i Opec, organisasjonen av oljeeksporterende land, har en stund sett med bekymring særlig på USAs økende oljeproduksjon den siste måneden.

Den økende produksjonen, kombinert med lavere etterspørsel har den siste måneden sendt oljeprisen nedover. USAs sanksjoner mot Iran trådte i kraft mandag i forrige uke.

Ga unntak

USAs president Donald Trump ga imidlertid unntak til 8 land; Kina, India, Italia, Hellas, Japan, Sør-Korea, Taiwan og Tyrkia som fortsatt kan handle olje med Iran det neste halve året.

Dermed ble de totale oljeforsyningene høyere enn forventet, og tapet fra Iran på rundt 1 million fat per dag er blitt mer enn kompensert av Opec-landene og andre oljeprodusenter i verden, framfor alt Russland og USA.