Norsk flertall: – Norge bør øke vindkraftproduksjonen på land

Flertallet i Norge er positive til vindkraft på land, samtidig finnes det kraftig lokal motstand mot utbygging, skriver Cicero - senter for klimaforskning.

En gjennomgang av forskningslitteraturen som Cicero-forskerne Merethe Dotterud Leiren og Kristin Linnerud har gjort viser at en rettferdig prosess og en rettferdig fordeling av konsekvenser er svært viktig for folks holdninger til vindkraft.

Bred støtte, men...

En sentral utfordring framover er å finne løsninger for hvordan konflikter kan reduseres mellom ulike mål som klima og naturvern, mener de to.

– Vindkraft som idé er ikke det samme som et vindkraftanlegg, skriver Dotterud Leiren og Linnerud i Ciceros klimamagasin.

Litt av hovedutfordirngen til vindkraft er at den heies fram nasjonalt, men møter mer lokal motbør. En undesøkelse som Cicero gjennomførte i 2018 viste at 64 prosent var positive til utsagnet om at «Norge bør øke vindkraftproduksjonen på land». 4000 svarte på undersøkelsen. Dette er i tråd med hva andre undersøkelser viser.

– Vi kan likevel ikke konkludere at den storstilte utbyggingen av vindkraft som nå er i gang på land i Norge, har folket bak seg. Det er fordi nasjonal interesse for vindkraft i befolkningen, ikke nødvendigvis betyr at det er lokal interesse for vindkraft, og holdninger til vindkraft som idé er noe annet enn holdninger til konkrete vindkraftanlegg, slår de to Cicero-forskerne fast.

Folk vil ha info

Gjennomgangen de har gjort av forskningen viser at folk framfor alt er opptatt av en rettferdig prosess, hvor de blir hørt, får informasjon og blir tatt på alvor. Dersom folk ikke opplever at de blir hørt, trigges motstand.

– Vi ser eksempler på konflikter som handler om prosess i Norge, for eksempel knyttet til at det er åpent for utbygger å endre teknologien etter at konsesjon er gitt. NVE ønsker på den måten å gi utbyggerene mulighet til å ta i bruk den best tilgjengelige teknologien på det tidspunktet prosjektet skal realiseres. Men når turbiner blir opp til 50 meter høyere enn i den opprinnelige planen, opplever folk at de er feilinformerte, skriver forskerne.