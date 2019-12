Equinor kjøper solenergi-aksjer for 750 millioner kroner

Equinor har kjøpt 6,5 millioner aksjer i solenergi-selskapet Scatec Solar for en samlet kjøpesum på 754 millioner kroner, og eier nå 15,2 prosent av selskapet.

Equinor har kjøpt seg ytterligere opp i solenergi-selskapet Scatec Solar. Her fra solenergi-prosjektet Apodi Solar, som de to selskapene har startet i Brasil. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

– Gjennom dette kjøpet av ytterligere aksjer i Scatec Solar, styrker vi Equinors posisjon i den raskt voksende solenergisektoren, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

Equinor har kjøpt 6,5 millioner nye aksjer i solenergiselskapet Scatec Solar, noe som tilsvarer 5,2 prosent av aksjene og stemmerettighetene. Den samlede kjøpesummen er på 754 millioner kroner.

Kjøpesummen per aksje er på 116 kroner. Etter transaksjonen eier Equinor totalt 15,2 prosent av aksjene i selskapet.

– Siden vi kjøpte en andel på 10 prosent for et år siden, har vi fortsatt å samarbeide effektivt med ledelsen i Scatec Solar. Nå realiserer vi en mulighet til å øke eksponeringen i et selskap med sterke leveranser, sier Eitrheim.

Solenergi vokser

Han mener at Equinors aksjebeholdning i Scatec Solar er en viktig langsiktig investering.

– Det understøtter vår strategi om å bygge en sterk posisjon innen fornybar energi for å sikre langsiktig verdiskapning for våre aksjonærer. Selskapet har en meget dyktig ledelse og en strategi som har vist resultater. Vi ser fram til å fortsette samarbeidet me selskapet, sier Eitrheim.

Den globale solenergibransjen har vokst med om lag 50 prosent per år de siste ti årene, og forventes å bli en viktig kilde til fornybar energi med fortsatt høy vekst, spesielt i fremvoksende markeder.

På grunn av teknologisk effektivitet, innovasjon, stordriftsfordeler og mer profesjonelle verdikjeder, er solenergi i ferd med å bli en energikilde med lave kostnader.

I 2017 gikk Equinor i samarbeid med nettopp Scatec Solar, inn i sitt første utviklingsprosjekt innen solenergi gjennom Apodi-prosjektet i Brasil. Dette ble etterfulgt av et annet felles prosjekt i juni 2018, Guanizul 2A i Argentina.

Scatec Solar ble startet av den norske milliardæren og grunderen Alf Bjørseth i 2007. Han er ifølge Kapital Norges 94. rikeste mann med en nettoformue på 2,95 milliarder kroner i 2019.

