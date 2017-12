Kun elleve søkere til 24. konsesjonsrunde

Til sammen ble det utlyst 102 blokker eller deler av blokker i 24. konsesjonsrunde: 93 blokker i Barentshavet og 9 i Norskehavet. Det er mottatt søknader både i Norskehavet og i Barentshavet, opplyser olje- og energidepartementet.

Med bare 11 søkere, er dette en kraftig nedgang i selskaper som er interesserte i å lete i nye områder sammenlignet med de to foregående konsesjonsrundene.

I 23. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel søkte 26 selskaper departementet om å få tildelt nytt leteareal.

Denne konsesjonsrunden ble lyst ut 20. januar 2015.

I 22. konsesjonsrunde var det 36 selskap som søkte om nye lisenser.

Olje- og energidepartementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i konsesjonsrunden før sommeren 2018.

– 24. konsesjonsrunde dreier seg først og fremst om å få leting i nøkkelarealer i våre minst utforskede leteområder i nord. Slike runder er viktige for langsiktig ressurstilgang, aktivitet og verdiskaping i petroleumsnæringen og dermed sysselsetting over hele landet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

– Forutsigbar tilgang til leteareal er et viktig tiltak for å sikre at verdipotensialet på norsk sokkel blir avdekket. Det er positivt å se at de store og mellomstore selskapene som har søkt, posisjonerer seg for å utforske de umodne områdene på norsk sokkel, fortsetter Søviknes.

Selskapene som har søkt om utvinningstillatelse er:

A/S Norske Shell

AkerBP ASA

Centrica Resources (Norge) AS

DEA Norge AS

Idemitsu Petroleum Norge AS

KUFPEC Norway AS

Lundin Norway AS

OMV (Norge) AS

RN Nordic Oil AS

Statoil Petroleum AS

Wintershall Norge AS