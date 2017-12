Storfusjon mellom oljeselskaper på norsk sokkel

Det fremgår av en pressemelding torsdag.

Begge selskapene har en betydelig tilstedeværelse i Norge, og produserer i dag til sammen 150.000 fat oljeekvivalenter per dag på norsk sokkel, ifølge Nettavisen.

Det gjør selskapet til en av de største aktørene på norsk sokkel. Til sammenligning hadde Aker BP en produksjon på 118.000 fat per dag i 2016.

–Ved å slå sammen disse to Tysklands-baserte aktivitetene ønsker morselskapene å skape grunnlag for ytterligere økonomisk vekst, optimalisere porteføljen til den fusjonerte virksomheten og skape synergier. Wintershall DEA vil få et betydelig vekstpotensial og bli et av de største uavhengige lete- og produksjonsselskapene i Europa, heter det i pressemeldingen fra selskapene.

På mellomlang sikt forventer BASF og LetterOne, som eies av den russiske oligarken Mikhail Fridman, en børsnotering av Wintershall DEA.

Wintershall er blant annet operatør på Vega- og Brage-feltet, og har eiendeler på en rekke andre felt, inkludert Ivar Aasen og Edvard Grieg.

DEA ble sin tid til gjennom en fusjon av oljevirksomhetene til tyske RWE og EON. De har eierandeler på en rekke felt i Nordsjøen, og er operatør på feltet Dvalin.