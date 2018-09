Større funn enn antatt for Aker BP som nå er i gang med ny oljejakt i Nordsjøen

I april i år ble det klart at Saipem-riggen «Scarabeo 8» vant flere borekontrakter. Først boret den på Tyttebær og Coeus for Shell, deretter Jasper for Total.

Snart skal riggen i gang med en 23 dagers lang borekampanje for Aker BP.

I kontrakten med Aker BP ligger det boring av inntil fire brønner. Borekampanjen for Aker BP skjer i nærheten av Frosk-funnet som ikke ligger langt fra Alvheim og Bøyla.

Lukter mer olje

I vinter meldte AkerBP om langt større oljeanslag for Frosk-funnet enn tidligere antatt. Da kom det fram at funnet inneholdt mellom 30 og 60 millioner fat oljeekvivalenter, tidligere var det anslått et sted mellom 3 og 21 millioner.

Konstellasjonen Aker BP har fått vind i seilene etter at Det norske og BP Norge slo seg sammen til Aker BP i juni 2016.

«Scarabeo 8» skal bore letebrønn 24/9-13 for Aker BP. Havdybden er vel 117,5 meter.

Eni Norge

«Scarabeo 8» eies av italienske Saipem, hvor Eni er blant eierne. Riggen lå en lenger periode i opplag i Ølen, men kom i arbeid igjen i april i år.

Riggen kom i drift i 2012, men måtte gjennom et lenger opphold hos Westcon i Ølen etter at en brann ombord under byggingen hadde forårsaket store skader.

«Scarabeo 8» fikk raskt oppmerksomhet da den krenget 4. september 2012 under boring på Salina-feltet. 140 personer gjorde den gang klar til å evakuere. Hendelsen skyldtes sjøvann i en ballasttank. Situasjonen kom under kontroll etter én time.

Riggen ble bygget i Russland og var forfulgt av feil og mangler de første årene som gjorde at tillitsvalgte i både Saipem og Eni reagerte.

Den var også involvert i en uønsket hendelse på Goliat-feltet i februar 2016 hvor en person falt i sjøen.