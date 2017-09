Regjeringen gir klarsignal for økt utvinning på Ekofisk

Olje- og energidepartementet og oljeminister Terje Søviknes (Frp) har godkjent en såkalt plan for utbygging og drift (PUD) for Ekofisk Sør, heter det i en pressemelding torsdag.

Ifølge departementet vil operatør ConocoPhillips investere anslagsvis 2,3 milliarder kroner i å installere en ny havbunnsramme med fire vanninjektorbrønner ved feltet. Utbyggingsløsningen skal sikre økt utvinningsgrad, slik at man ifølge operatøren kan få opp ytterligere 17 millioner fat oljeekvivalenter ved Ekofisk Sør.

– Det er svært positivt at rettighetshaverne på Ekofisk investerer i nye tiltak for å opprettholde produksjonen fra et modent felt og på den måten sikre at alle lønnsomme ressurser utvinnes. Økt utvinning fra eksisterende felt gir store inntekter til fellesskapet og flere lønnsomme arbeidsplasser, sier Søviknes.

Ekofisk er et oljefelt i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, og startet produksjon i 1971. Siden den gang har feltet blitt videreutviklet i flere omganger.

Operatør ConocoPhillips eier 35,1 prosent av rettighetene i lisensen der Ekofisk Sør ligger. Total eier 39,9 prosent, Eni Norge eier 12,4 prosent, Statoil eier 7,6 prosent mens Petoro eier 5 prosent.