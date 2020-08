National Oilwell Varco sier opp i Stavanger

National Oilwell Varco Norway AS (NOV) skal si opp inntil 350 av sine 1600 ansatte i Norge. Selskapet vil ikke si hvor mange av de 400 NOV-ansatte i Stavanger som rammes.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

National Oilwell Varco en verdensomspennende oljeservicebedrift. Cyberbase, en avansert stol for fjernstyring av boreoperasjoner er blant Nationall Oilwell Varcos produkter i Norge. Bildet er tatt i verkstedet i Lagerveien på Forus i 2014. Foto: Jonas Haarr Friestad

Tor Dagfinn Dommersnes Journalist

Det var Fædrelandsvennen som først meldte at oljeserviceselskapet igjen må kutte i bemanningen. I 2014 hadde selskapet hele 5144 ansatte, men siden har antallet gått kraftig ned.

Ingen pakker

Administrerende direktør Rune Johnsen i NOV sier til Aftenbladet at det ikke er aktuelt å gi noen sluttpakker til de som nå mister jobben. Det blir oppsigelser, og prosessen starter umiddelbart.

– Det betyr at vi ønsker å redusere tallet på ansatte så snart som mulig, sier Johnsen.

Det er den vanskelige markedssituasjonen som tvinger fram oppsigelsene.

– Det er en vedvarende lav investeringsvilje, og Covid-19 gjør at vi tror dette vil vare en god stund framover. Samtidig er det viktig å understreke at vi fortsatt har ganske mye å gjøre. Etter nedbemanningen skal det fortsatt jobbe 1250 personer hos oss.

Forhandlinger

Rune Johnsen kan ikke si noe om hvor mange ansatte som må slutte ved de ulike NOV-anleggene i Norge. Kuttene gjelder segmentet Rig Technology, som holder til i Kristiansand (hovedkontor), Stavanger, Molde og Asker.

– Jeg kan bekrefte at alle disse stedene rammes av nedbemanningen. Drøftingene med fagforeningene er gjennomført for å sikre at dette skjer på riktig måte, sier Johnsen.

Fakta Elendig kvartal NOV er et stort internasjonalt selskap med 36.000 ansatte i 65 land. Antall ansatte er redusert med ca 20.000 de siste 5–6 årene. Andre kvartal 2020 var inntektene 1,5 milliarder dollar, en nedgang på 21 prosent mot første kvartal, og ned 30 prosent mot 2. kvartal 2019. Resultatet i 2. kvartal ble et tap på 93 millioner dollar - eller ca 850 millioner kroner. Les mer