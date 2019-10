Olje- og energiministeren liker ikke at Høyre-topper tenker høyt om å endre oljepolitikken

Kjell-Børge Freiberg (Frp) pleier å refse Ap hvis partiet åpner for å endre vilkår for oljebransjen. Når Høyre gjør det samme, sier han at det ikke er ulovlig å tenke høyt.