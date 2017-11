Eni fikk klar beskjed om sikkerhetssvikt, startet likevel opp oljeproduksjonen på Goliat

Fredag 6. oktober kunne Aftenbladet melde at Petroleumstilsynet hadde gitt Eni klar beskjed om å stenge ned oljeproduksjonen på Goliat-plattformen i Barentshavet.

– Goliat er nedstengt på grunn av pålegget fra Ptil, sa kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni til Aftenbladet.

Petroleumstilsynets tydelige beskjed føyer seg inn i rekken av omstridte hendelser på oljeplattformen. Den var forsinket fra verftet i Sør-Korea, har budsjettsprekk på over 20 milliarder og en rekke problemer etter at plattformen ankom Norge. Totalt har det vært 34 såkalte "uønskede hendelser" på Goliat-feltet, og da er ikke de tre dødsfallene i forbindelse med plattformbyggingen i Korea tatt med.

– Alvorlige mangler

Problemer med sikkerheten knyttet til det elektriske anlegget har vært en gjenganger. Og det var el-sikkerheten som igjen ble tema da Petroleumstilsynet igjen kom på besøk i høst - myndighetsorganet varslet i fjor at de vil følge Eni ekstra tett gjennom 2017.

Dagens Næringsliv viser til at Petroleumstilsynet midt i august mottar en ny bekymringsmelding om el-sikkereheten på Goliat. I begynnelsen av september stanser Eni produksjonen på plattformen for en planlagt vedlikeholdsstans, før tilsynet kommer på besøk 25. september. Funnene gjør at Eni 28. september får beskjed om at det er alvorlige mangler ved sikkerheten til elektriske motorer på plattformen, skriver DN.

Ikke kontroll

Et sentralt ankepunkt er at Eni etter Petroleumstilsynets syn ikke har kontroll på utstyr i eksplosjonsfarlige områder - såkalt tennkildekontroll, noe som er sentralt på en oljeplattform. Eni mener likevel at det er trygt gjenoppta produksjonen på Goliat. De mener en risikoanalyse viser at produksjonen kan gjenopptas. Svaret fra Petroleumstilsynet er at dette vil være et «alvorlig avvik» fra reglene, skriver DN.

Sa opp

Likevel starter Eni opp produksjonen på Goliat 3. oktober. Dette gjør også at Eni-ansatte reagerer. Klubbleder Martha Skjæveland i Industri Energi sender en bekymrings-epost til selskapet, som også går til Petroleumstilsynet. Aftenbladet har tidligere avslørt at en plattformsjef på Goliat sa opp på dagen, på grunn av uenigheter rundt sikkerheten ved oppstart.

5. oktober gir Petroleumstilsynet beskjed om at Eni må fullføre kartleggingen av det elektriske anlegget og komme opp med tiltak før oljeproduksjonen kan starte opp igjen. Dermed stenges Goliat ned igjen.

Nå skriver kommunikasjonsdirektør Wulff at Eni ikke vil gjenoppta produksjonen før «utestående arbeider er gjennomført i henhold til pålegget og i enighet med arbeidstagerrepresentanter», skriver DN.