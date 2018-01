Kjemper for å unngå oljekatastrofe

Det var lørdag kveld at oljetankeren «Sanchi» kolliderte med et lasteskip i Øst-Kina-havet og begynte å brenne.Fortsatt er brannen ikke bekreftet å være under kontroll. Dårlig vær har gjort redningsarbeidet vanskelig.

Mandag ble eksperter fra redningstjenesten sitert på den offisielle kinesiske tv-kanalen (CCTV) at det var frykt for at skipet kan eksplodere og synke, ifølge Reuters.

31 personer savnet

Andre meldinger gikk ut på at brannen var i ferd med å komme under kontroll, men dette kunne ikke Kinas transportsdepartement bekrefte.

-Kinesiske myndigheter tar hendelser som dette veldig alvorlig og har allerede sent ut flere søk- og redningsgrupper for å utføre søk og redning, het det i en uttalelse fra utenriksdepartementet.

Av et mannskap på 32 er én person funnet omkommet. 31 er fortsatt savnet. Av mannskapet var 30 fra Kina og to fra Bangladesh. En talsmann fra iranske myndigheter ble ifølge Reuters sitert på at den omkomne var sent til Shanghai for identifisering.

Lasteskipet «CF Crystall» som var involvert i kollisjonen, fikk bare begrensede skader, og alle fra lasteskipets mannskap på 21 personer, samtlige kinesiske sjøfolk, ble reddet.

Oljetankeren «Sanchi» er registrert i Panama og sto klar i 2008. Skipet har seilt under en rekke navn, men fikk i 2016 navnet «Sanchi» og tilhører det nasjonale iranske tankselskapet som er heleid av Irans nasjonale oljeselskap, NIOC.

«Sanchi» har en lengde på 274 meter og en bredde på 50 meter. Da det kolliderte, vel 260 kilometer øst for Shanghai, var det på vei fra Iran til Sør-Korea og skal ha hatt vel 135.000 tonn oljekondensat i tankene. Dette tilsvarer vel 1 million fat olje, som med dagens oljepris har en verdi på 60 millioner dollar, vel 480 millioner kroner.

Bekymret for oljeutslipp

Oljeutslippet fra «Sanchi» er fortsatt ukjent, men hendelsen kan bli det største oljeutslippet fra en oljetanker siden 1991 da «ABT Summer off Angola» slapp ut 260.000 tonn olje utenfor kysten av Angola.

Leder Truls Gulowsen i miljøorganisasjonen Greenpeace Norge sier til NRK at han frykter brannen og kollisjonen kan få store miljøkonsekvenser.

– Det er ikke snakk om verdens største oljetanker, men det er en enorm mengde olje som kan bli skylt på havet. Vi får store utslipp av sot og CO₂ når dette brenner, og i tillegg kan oljen forurense havet og havbunnen i området, sier han.

Denne frykten deles av Sigurd Enge, fagansvarlig for skipsfart i miljøorganisasjonen Bellona. Han påpeker til NRK at det beste for miljøet er at lasten ikke eksploderer eller brenner opp. Han mener dagens internasjonale oljetransport er ganske trygg, men at det fortsatt er stor risiko involvert.

– Når det gjelder store oljetankere, så viser statistikken at det blir færre og færre ulykker. Ulykken med Exxon Valdez i 1989 ble en vekker som gjorde at det i dag blant annet er krav til dobbeltskrog, og en mye bedre trafikkovervåkning, sier han til NRK.

Historiens største utslipp fra oljetankere (siden 1970)

2007: «Hebei Spirit off South Korea» - 11.000 tonn.

2002: «Prestige off Spain» - 63.000 tonn.

1999: «Erika off France» - 20.000 tonn.

1996: «Sea Empress off Wales», United Kingdom - 72.000 tonn.

1991: «ABT Summer off Angola» - 260.000 tonn.

1989: «Khark 5 off Morocco» - 70.000 tonn.

1989: «Exxon Valdez, Alaska» - 37.000 tonn.

1983: «Castillo de Bellver off South Africa» - 252.000 tonn.

1979: «Atlantic Empress in the Caribbean» - 287.000 tonn.

