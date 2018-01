Statoil med på olje-samarbeid for flere kutt

Mens verdens maktelite møtes i Davos for det årlige World Economic Forum, nærmer oljeprisen seg igjen 70 dollar. Kombinasjonen av voksende pris og kuttede kostnader, gjør at situasjonen for oljeselskapene nå er langt lysere enn på lenge. Likevel velger store oljeselskap som Shell, Total, BP, Saudi Arabian Oil, Repsol, Chevron og Statoil å utvide et teknologisamarbeid for å standardisere utstyr bransjen bruker.

Selskapene startet samarbeidet i Davos for to år siden, skriver Bloomberg, med å bli enige om fire områder (store ventiler, transformatorer og to type utstyr som for bruk på havbunnen). Men nå skal dette utvides til 40. Målet er å oppnå betydelige kostnadskutt, og onsdag møtes oljelederne bak lukkede dører i Davos for å diskutere saken.

– Standardisering kan spare olje- og gassindustrien for hundrevis av millioner dollar årlig, sier konsernsjef Bob Dudley i BP til Bloomberg.

BP planlegger nå for en oljepris mellom 55 og 60 dollar. Dudley viser til at oljeselskapets mål er å ha prosjekter som tåler 40 dollar (såkalt balansepris).

Statoil har tidligere vist til at da oljeprisen var over 100 dollar, måtte selskapet ha 70 dollar per fat for at nye prosjekter skulle være lønnsomme. Så begynte oljeprisen å falle i juni 2014, og havnet under 30 dollar. På veien har Statoil kuttet utgiftene på sine prosjekter markant, og trenger nå i snitt 27 dollar for at prosjektene skal være lønnsomme.

Et eksempel Bloomberg trekker fram, er Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Her var balanseprisen over 80 dollar, men er nå under 35 dollar, etter at utbyggingsutgiftene er kuttet fra over 100 milliarder kroner til rundt 49 milliarder.