Mer lønn til oljearbeidere

Lønnsveksten for oljearbeidere innenfor operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen blir på linje med rammen på 2,8 prosent som avtalt i det samordna oppgjøret mellom NHO, YS og LO.

Avtalen omfatter 6942 organiserte oljearbeidere på sokkelavtalene med Industri energi, Safe og Lederne.

Økt kjøpekraft

Resultatet gir en lønnsøkning på 16 200 kroner, pluss et etterslep på 5354 kroner for boring og forpleining. I tillegg blir natt/skift- og konferansetillegget økt med 4 kroner, til henholdsvis 73,50 og 93,50 kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes med 75 kroner til 1975 kroner, ifølge Industri Energi.

Forhandlingene varte i to dager.

– Vi har fått på plass et oppgjør som gir økt kjøpekraft for medlemmene våre på sokkelen, samtidig som årets samordnede oppgjør trygger en framtidig AFP-ordning, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi til forbundet egne nettsider.

Forhandlingsleder Jan Hodneland i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass er også fornøyd.

-Krevende forhandlinger

- Det har vært krevende forhandlinger underveis, men vi er fornøyd med å ha kommet i mål i tråd med det sentrale oppgjøret, sier Hodneland i en pressemelding.

Avtalen omfatter offshoreansatte innen operatør, boring og forpleining i bedriftene Statoil ASA, ConocoPhillips Norge, Aker BP, Eni Norge, Neptune Energy Norge, Lundin Norway, Norske Shell, Repsol Norge, Wintershall Norge, Point Resources, Sodexo Remote Sites Norway, Ess Support Services, Coor Service Management og 4Service Offshore Hotels, samt KCA Deutag.

Etter at de sentrale forhandlingene nå er over, venter de lokale forhandlingene.